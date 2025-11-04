onedio
Makyajlı ve Doğal Halini Karşılaştıran Gupse Özay'ın Paylaşımına Can Bonomo'dan Olay İltifat!

Ecem Dalgıçoğlu
04.11.2025 - 15:02

Harper’s Bazaar Women of the Year gecesinde ödülünü aldıktan sonra Instagram’a geçen Gupse Özay, yine tam kendine yakışan samimi bir paylaşım yaptı. Önce hazırlık anını, makyajsız/makyajlı değişimini paylaşan ardından aynı gönderiye ekibinin geceden toplu pozlarını ekleyen Özay'a bir yorum da yakın arkadaşı Can Bonomo’dan geldi.

Gupse Özay bu yıl Harper’s Bazaar Women of the Year 2025 gecesinde “Woman Empowerment Award” ödülüne layık görüldü.

'Platonik: Mavi Dolunay Otel” isimli yeni dijital projesinde Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile top10'a yerleşen Gupse Özay, şimdilerde Gupi ile Netflix'te başı çekiyor.

Sinema ve televizyon işlerinde kadın karakterleri cesur, güçlü ve aynı zamanda mizahi bir dille anlatan Gupse Özay'ın ödül gecesindeki şıklığı da göz doldurdu.

Geçtiğimiz saatlerde ödül töreninden paylaşımda bulunan Gupse Özay, makyajlı ve doğal halini yan yana koyduğu o pozları paylaştı.

'Beni birkaç saat içinde başka bir insana dönüştüren emektar dostlarımın perişan halleri….' notuyla bu kareyi paylaşan Özay, ardından ekibinin geceden pozlarını aynı gönderiye ekledi.

Can Bonomo'dan ise o gönderiye "Saçını taramışlar" yorumu geldi.

