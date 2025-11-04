Makyajlı ve Doğal Halini Karşılaştıran Gupse Özay'ın Paylaşımına Can Bonomo'dan Olay İltifat!
Harper’s Bazaar Women of the Year gecesinde ödülünü aldıktan sonra Instagram’a geçen Gupse Özay, yine tam kendine yakışan samimi bir paylaşım yaptı. Önce hazırlık anını, makyajsız/makyajlı değişimini paylaşan ardından aynı gönderiye ekibinin geceden toplu pozlarını ekleyen Özay'a bir yorum da yakın arkadaşı Can Bonomo’dan geldi.
Gupse Özay bu yıl Harper’s Bazaar Women of the Year 2025 gecesinde “Woman Empowerment Award” ödülüne layık görüldü.
Geçtiğimiz saatlerde ödül töreninden paylaşımda bulunan Gupse Özay, makyajlı ve doğal halini yan yana koyduğu o pozları paylaştı.
Can Bonomo'dan ise o gönderiye "Saçını taramışlar" yorumu geldi.
