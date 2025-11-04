Harper's Bazaar Ödül Gecesinde Yılın Oyuncusu Seçilen Serenay Sarıkaya'nın Poz Hazırlığı Gündem Oldu!
Serenay Sarıkaya’nın ödülü alıp kameraların karşısına geçtiği an kadar, ödül pozuna hazırlığı da konuşuldu. Tören sonrasında Serenay’ın aynaya bile bakmadan saçlarını öne alıp hafifçe salladığı, sonra omuz hizasında yerleştirdiği anlar kameralara yansıdı. Sarıkaya'nın poz hazırlığı sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar:
Harper’s Bazaar Türkiye bu yıl “Women of the Year 2025” gecesinde ekranın en çok konuşulan kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya'yı Yılın Oyuncusu seçti.
