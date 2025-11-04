onedio
Harper's Bazaar Ödül Gecesinde Yılın Oyuncusu Seçilen Serenay Sarıkaya'nın Poz Hazırlığı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.11.2025 - 14:10

Serenay Sarıkaya’nın ödülü alıp kameraların karşısına geçtiği an kadar, ödül pozuna hazırlığı da konuşuldu. Tören sonrasında Serenay’ın aynaya bile bakmadan saçlarını öne alıp hafifçe salladığı, sonra omuz hizasında yerleştirdiği anlar kameralara yansıdı. Sarıkaya'nın poz hazırlığı sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar:

Harper’s Bazaar Türkiye bu yıl “Women of the Year 2025” gecesinde ekranın en çok konuşulan kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya'yı Yılın Oyuncusu seçti.

Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisiyle 2025’in en çok konuşulan yerli yapımlarından birinde başrolü oynayan Serenay Sarıkaya geceye damga vurdu.

Serenay Sarıkaya'nın poz öncesi hazırlığı X'te gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
