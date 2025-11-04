onedio
article/comments
Eski Sevgililerinin Başına Büyük Bela Olan Sinan Akçıl'ın Bitmeyen Takıntısı Ece Erken'i Çileden Çıkardı!

Eski Sevgililerinin Başına Büyük Bela Olan Sinan Akçıl'ın Bitmeyen Takıntısı Ece Erken'i Çileden Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.11.2025 - 12:23

Son günlerde Ece Erken’le Sinan Akçıl arasında yaşanan ilişkinin izleri yeniden magazin gündemini  sarsmaya başladı. Kısa süreli ilişkileri bittikten sonra Sinan Akçıl’ın son söylemleri Erken’i yeniden konuşmaya itti. Erken sosyal medya hesabından oldukça sert bir çıkışta bulundu.

Samsun Havalimanı'nda el ele görüntülenmeleriyle birlikte aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sinan Akçıl ve Ece Erken manşetlere bomba gibi düşmüştü.

Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmeleriyle birlikte aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sinan Akçıl ve Ece Erken manşetlere bomba gibi düşmüştü.

Ece Erken’in yıllar önce ‘eniştem’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşadığı ortaya çıkınca, açıklamalar ardı ardına geldi. Erken'den “Dediniz ki üzer, zamana bıraktım. “Enişteciymiş.” dediniz. Canlı yayında bana yürümüş, iltifat etmiş, “Ece’yi çok sevmek yasaklanmalı” demiş bir sanatçıya mesafe koymuşum… Şaşırdınız. 'Öleni çabuk unuttun.” dediniz. Üç yıl oldu. Bunun zamanı var mı? Ölçüsü nedir? İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil, hoş görün beni ne olur. Ben çok mutluyum… En azından şimdilik. Bırakın mutlu olayım.” şeklinde gelen açıklamanın ardından Sinan Akçıl ayrılığı “1-1,5 ay sürdü, yaşandı bitti” diyerek doğrulamıştı.

Eski sevgilisi Hadise ve eski eşi Burcu Kıratlı hakkında yaptığı yorumlar ve sosyal medyadan yaptığı göndermelerle dikkat çeken Sinan Akçıl'ın takıntı yaptığı isimler listesine bir yenisi daha eklendi.

Eski sevgilisi Hadise ve eski eşi Burcu Kıratlı hakkında yaptığı yorumlar ve sosyal medyadan yaptığı göndermelerle dikkat çeken Sinan Akçıl'ın takıntı yaptığı isimler listesine bir yenisi daha eklendi.

Akçıl'ın sosyal medya hesabından, 'En son şarkımı yazdığım kişiden pişmanım. Bu arada bir not 'Bana Aitsin' 2023 yılında yazılmıştır'  şeklindeki paylaşımı sonrası Ece Erken açtı ağzını yumdu gözünü.

Ece Erken daha önce Hadise'ye yaptığı göndermelerle gündem olan Akçıl hakkında ağır ifadeler kullandı.

Ece Erken daha önce Hadise'ye yaptığı göndermelerle gündem olan Akçıl hakkında ağır ifadeler kullandı.

“Kendi adıyla bile manşet olamayan ayakçı… Haddini bil ya! Bu nedir, kadınlar sayesinde manşet olma merakı? Bırak, yaptığın işleri konuş ezik. Sevmiyorum böyle yanar dönerleri, kusura bakmayın. 🙏 Hadise bitti, ben mi başladım? Kadından betersin, ne illetsin ya! İşin konuşulsun, dedikodun değil. Erkek ol biraz, hayde!”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
