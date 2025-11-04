Eski Sevgililerinin Başına Büyük Bela Olan Sinan Akçıl'ın Bitmeyen Takıntısı Ece Erken'i Çileden Çıkardı!

Ece Erken’in yıllar önce ‘eniştem’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşadığı ortaya çıkınca, açıklamalar ardı ardına geldi. Erken'den “Dediniz ki üzer, zamana bıraktım. “Enişteciymiş.” dediniz. Canlı yayında bana yürümüş, iltifat etmiş, “Ece’yi çok sevmek yasaklanmalı” demiş bir sanatçıya mesafe koymuşum… Şaşırdınız. 'Öleni çabuk unuttun.” dediniz. Üç yıl oldu. Bunun zamanı var mı? Ölçüsü nedir? İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil, hoş görün beni ne olur. Ben çok mutluyum… En azından şimdilik. Bırakın mutlu olayım.” şeklinde gelen açıklamanın ardından Sinan Akçıl ayrılığı “1-1,5 ay sürdü, yaşandı bitti” diyerek doğrulamıştı.