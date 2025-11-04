Eski Sevgililerinin Başına Büyük Bela Olan Sinan Akçıl'ın Bitmeyen Takıntısı Ece Erken'i Çileden Çıkardı!
Son günlerde Ece Erken’le Sinan Akçıl arasında yaşanan ilişkinin izleri yeniden magazin gündemini sarsmaya başladı. Kısa süreli ilişkileri bittikten sonra Sinan Akçıl’ın son söylemleri Erken’i yeniden konuşmaya itti. Erken sosyal medya hesabından oldukça sert bir çıkışta bulundu.
Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmeleriyle birlikte aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sinan Akçıl ve Ece Erken manşetlere bomba gibi düşmüştü.
Eski sevgilisi Hadise ve eski eşi Burcu Kıratlı hakkında yaptığı yorumlar ve sosyal medyadan yaptığı göndermelerle dikkat çeken Sinan Akçıl'ın takıntı yaptığı isimler listesine bir yenisi daha eklendi.
Ece Erken daha önce Hadise'ye yaptığı göndermelerle gündem olan Akçıl hakkında ağır ifadeler kullandı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
