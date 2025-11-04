Bridgerton'un Ünlü Oyuncusu 2025 Yılının Yaşayan En Seksi Erkeği Seçildi!
People dergisi 2025 yılı için “Yaşayan En Seksi Erkek” unvanını bu kez İngiliz oyuncu Jonathan Bailey’ye verdi. Netflix’in Bridgerton dizisindeki Anthony Bridgerton rolüyle dünya çapında tanınan Bailey, son yıllarda Fellow Travelers ve sinema uyarlaması Wicked gibi yapımlarla görünürlüğünü artırmıştı.
