Bridgerton'un Ünlü Oyuncusu 2025 Yılının Yaşayan En Seksi Erkeği Seçildi!

Bridgerton'un Ünlü Oyuncusu 2025 Yılının Yaşayan En Seksi Erkeği Seçildi!

04.11.2025 - 10:52

People dergisi 2025 yılı için “Yaşayan En Seksi Erkek” unvanını bu kez İngiliz oyuncu Jonathan Bailey’ye verdi. Netflix’in Bridgerton dizisindeki Anthony Bridgerton rolüyle dünya çapında tanınan Bailey, son yıllarda Fellow Travelers ve sinema uyarlaması Wicked gibi yapımlarla görünürlüğünü artırmıştı.

People dergisinin bu yılki “Yaşayan En Seksi Erkek” unvanı Jonathan Bailey’ye gitti.

Son olarak “Bridgerton”da Lord Anthony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Jonathan Bailey, 2024’te ise büyük bütçeli müzikal film Wicked’de Fiyero rolüyle karşımıza çıkmıştı. Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun da olduğu bu yapımla adını daha da geniş kitlerlere duyuran Jonathan Bailey, People dergisi tarafından 2025  yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' Seçildi.

2024’te People dergisinin “Sexiest Man Alive” seçtiği isim John Krasinski’ydi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
