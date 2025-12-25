İstanbul'da 2026 Yılında Taksi Ücretleri Ne Kadar Olacak?
Yeni yıla girerken köprü, alkol, sigara gibi kalemlerin yanında asgari ücret ve bu ücrete bağlı primlerin de zam oranları belli oldu. İstanbul'da ulaşımın önemli bir kolu olan taksi ücretleri için de artış bekleniyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Elips Haber'e verdiği röportajda sektör temsilcileri olarak en az %30 artış teklifiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuracaklarını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"En az yüzde 30"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni tarife nasıl olacak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın