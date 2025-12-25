onedio
İstanbul'da 2026 Yılında Taksi Ücretleri Ne Kadar Olacak?

İstanbul'da 2026 Yılında Taksi Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.12.2025 - 15:52

Yeni yıla girerken köprü, alkol, sigara gibi kalemlerin yanında asgari ücret ve bu ücrete bağlı primlerin de zam oranları belli oldu. İstanbul'da ulaşımın önemli bir kolu olan taksi ücretleri için de artış bekleniyor.  İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Elips Haber'e verdiği röportajda sektör temsilcileri olarak en az %30 artış teklifiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

"En az yüzde 30"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu sözlerinde şu ifadelere yer verdi; “Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis’ine

ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında

konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon,

asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak

bir zam talebinde bulunduk. Rakam belirtmedik, Komisyon toplanıyor ve ona göre

karar alınıyor.

Bizim zam talebimiz de en az yüzde 30 oranında.

Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam

olabilir.”

Yeni tarife nasıl olacak

Geçtiğimiz aylarda taksimetre açılış

ücreti 54,50 lira, kilometre başına mesafe 36,30

lira, saatlik tarife saatlik 453,71 lira ve kısa

mesafe ücreti 175 lira olarak güncellenmişti. 2026 için yüzde 30'luk zam sonrası açılış ücretinin 70,85 TL’ye, indi bindi ücretinin: 227,50 TL’ye yükselmesi

bekleniyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
