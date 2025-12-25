İstanbul'da 2026 Yılında Taksi Ücretleri Ne Kadar Olacak?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu sözlerinde şu ifadelere yer verdi; “Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis’ine

ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında

konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon,

asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak

bir zam talebinde bulunduk. Rakam belirtmedik, Komisyon toplanıyor ve ona göre

karar alınıyor.

Bizim zam talebimiz de en az yüzde 30 oranında.

Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam

olabilir.”