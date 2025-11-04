Victoria's Secret Modeli Alessandra Ambrosio ve Serenay Sarıkaya'nın Yan Yana Pozu Gündeme Oturdu!
Harper’s Bazaar Türkiye bu yıl Women of the Year Ödüllerinde hem yerli hem de dünya starlarını aynı sahnede buluşturdu; gecenin en çok konuşulan anı ise “Yılın Kadını” seçilen Serenay Sarıkaya ile “Yılın Global İkonu” ödülünü alan Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio yan yana gelmesi oldu.
İşte o anlar:
Serenay Sarıkaya ödülünü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'dan, Alessandra Ambrosio ise ödülünü Harper’s Bazaar Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen'den aldı.
