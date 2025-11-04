onedio
Victoria's Secret Modeli Alessandra Ambrosio ve Serenay Sarıkaya'nın Yan Yana Pozu Gündeme Oturdu!

Victoria's Secret Modeli Alessandra Ambrosio ve Serenay Sarıkaya'nın Yan Yana Pozu Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
04.11.2025 - 10:24

Harper’s Bazaar Türkiye bu yıl Women of the Year Ödüllerinde hem yerli hem de dünya starlarını aynı sahnede buluşturdu; gecenin en çok konuşulan anı ise “Yılın Kadını” seçilen Serenay Sarıkaya ile “Yılın Global İkonu” ödülünü alan Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio yan yana gelmesi oldu.

İşte o anlar:

Serenay Sarıkaya ödülünü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'dan, Alessandra Ambrosio ise ödülünü Harper's Bazaar Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen'den aldı.

Serenay Sarıkaya ödülünü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'dan, Alessandra Ambrosio ise ödülünü Harper’s Bazaar Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen'den aldı.

Kimler Geldi Kimler Geçti”yle yeniden zirveye çıkan, Serenay Sarıkaya, “Yılın Kadını” başlığıyla onurlandırıldı. Gerek dizideki performansı, gerek marka işbirlikleri, gerek moda tarafında oluşturduğu etkiyle konuşulan Serenay Sarıkaya geceye damga vuran isimlerden biri oldu. 

Ödül listesine bu yıl “Yılın Global İkonu” olarak Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio’nun eklenmesi ise gündemi salladı.

Bir yanda Türkiye’nin şu anki en popüler ekran yüzlerinden Serenay, diğer yanda yıllarca Victoria’s Secret podyumunda yürümüş bir süpermodel olunca, yan yana kare sosyal medyada resmen olay oldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
