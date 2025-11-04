Pembe Halıda Şıklık Yarışı: Harper's Bazaar Women of the Year Ödüllerinin En Şık İsmini Seçiyoruz!

Harper’s Bazaar Türkiye, bu yıl da geleneği bozmadı ve “Women of the Year” ödül töreniyle tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi yaşattı. 3.’sü düzenlenen gecede moda, ekran, iş ve sanat dünyasından pek çok isim pembe halıda boy gösterdi. Gupse Özay, Serenay Sarıkaya, Hafsanur Sancaktutan, Esra Erol gibi yıl boyunca adından söz ettiren kadınlar şıklıklarıyla da yarıştı.

Şimdi söz sizde! Bu yılın en şıklarını, “keşke başka bir şey giyseydi” dediklerimizi ve geceye damga vuran görünümlere birlikte bakalım!