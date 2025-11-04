onedio
Pembe Halıda Şıklık Yarışı: Harper's Bazaar Women of the Year Ödüllerinin En Şık İsmini Seçiyoruz!

Pembe Halıda Şıklık Yarışı: Harper's Bazaar Women of the Year Ödüllerinin En Şık İsmini Seçiyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.11.2025 - 09:23

Harper’s Bazaar Türkiye, bu yıl da geleneği bozmadı ve “Women of the Year” ödül töreniyle tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi yaşattı. 3.’sü düzenlenen gecede moda, ekran, iş ve sanat dünyasından pek çok isim pembe halıda boy gösterdi. Gupse Özay, Serenay Sarıkaya, Hafsanur Sancaktutan, Esra Erol gibi yıl boyunca adından söz ettiren kadınlar şıklıklarıyla da yarıştı.

Şimdi söz sizde! Bu yılın en şıklarını, “keşke başka bir şey giyseydi” dediklerimizi ve geceye damga vuran görünümlere birlikte bakalım!

Gupse Özay

Gupse Özay

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio

Hafsanur Sancaktutan

Hafsanur Sancaktutan

Tuba Ünsal

Tuba Ünsal

Özge Özacar

Özge Özacar
Esra Erol

Esra Erol

Çağla Şimşek

Çağla Şimşek

Melisa Döngel

Melisa Döngel

Burcu Kıratlı

Burcu Kıratlı

Jessica May

Jessica May
Eylül Tumbar

Eylül Tumbar

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Rabia Soytürk

Rabia Soytürk

İpek Filiz Yazıcı

İpek Filiz Yazıcı

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya
Şimdi söz sizde! Geceye şıklığıyla damga vuran isim sizce kim?

Magazin Editörü
