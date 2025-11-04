Pembe Halıda Şıklık Yarışı: Harper's Bazaar Women of the Year Ödüllerinin En Şık İsmini Seçiyoruz!
Harper’s Bazaar Türkiye, bu yıl da geleneği bozmadı ve “Women of the Year” ödül töreniyle tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi yaşattı. 3.’sü düzenlenen gecede moda, ekran, iş ve sanat dünyasından pek çok isim pembe halıda boy gösterdi. Gupse Özay, Serenay Sarıkaya, Hafsanur Sancaktutan, Esra Erol gibi yıl boyunca adından söz ettiren kadınlar şıklıklarıyla da yarıştı.
Şimdi söz sizde! Bu yılın en şıklarını, “keşke başka bir şey giyseydi” dediklerimizi ve geceye damga vuran görünümlere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gupse Özay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alessandra Ambrosio
Hafsanur Sancaktutan
Tuba Ünsal
Özge Özacar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esra Erol
Çağla Şimşek
Melisa Döngel
Burcu Kıratlı
Jessica May
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül Tumbar
Yasemin Tatlıses
Rabia Soytürk
İpek Filiz Yazıcı
Serenay Sarıkaya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi söz sizde! Geceye şıklığıyla damga vuran isim sizce kim?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın