Teşhis Konulamamıştı: Yaklaşık İki Haftadır Hastanede Yatan Sibil Çetinkaya'dan Yeni Açıklama Geldi!
Sibil Çetinkaya uzun süredir düşmeyen ateş, halsizlik ve iştahsızlık şikâyetleriyle yaklaşık iki haftadır hastanede. İlk günlerde “virüsün ne olduğunu bulamıyoruz” diyerek net bir teşhis konulamadığını söyleyen Sibel Çetinkaya'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.
Sosyal medyadan tanıdığımız Sibil Çetinkaya bu kez takipçilerini üzdü. Günlerdir hastanede yatan fenomen, yükselen ateş ve halsizlik şikayetleriyle gittiği hastaneden paylaşımlarına devam ediyor.
Yaklaşık 2 haftadır hastanede yatan Sibel Çetinkaya sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
