onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Teşhis Konulamamıştı: Yaklaşık İki Haftadır Hastanede Yatan Sibil Çetinkaya'dan Yeni Açıklama Geldi!

Teşhis Konulamamıştı: Yaklaşık İki Haftadır Hastanede Yatan Sibil Çetinkaya'dan Yeni Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.11.2025 - 23:01

Sibil Çetinkaya uzun süredir düşmeyen ateş, halsizlik ve iştahsızlık şikâyetleriyle yaklaşık iki haftadır hastanede. İlk günlerde “virüsün ne olduğunu bulamıyoruz” diyerek net bir teşhis konulamadığını söyleyen Sibel Çetinkaya'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyadan tanıdığımız Sibil Çetinkaya bu kez takipçilerini üzdü. Günlerdir hastanede yatan fenomen, yükselen ateş ve halsizlik şikayetleriyle gittiği hastaneden paylaşımlarına devam ediyor.

Sosyal medyadan tanıdığımız Sibil Çetinkaya bu kez takipçilerini üzdü. Günlerdir hastanede yatan fenomen, yükselen ateş ve halsizlik şikayetleriyle gittiği hastaneden paylaşımlarına devam ediyor.

“Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim, ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz… Artık damarım kalmadı kan alınacak.Hiçbir şey yiyemiyorum, ateş düşmüyor, tüm kan testleri inceleniyor… Korkmaya başladığım için böyleyim; size de yansıttığım için kusura bakmayın.” şeklinde gözü yaşlı paylaşımlarda bulunan Sibel Çetinkaya rahatsızlığına teşhis konulamadığını açıklamıştı.

Yaklaşık 2 haftadır hastanede yatan Sibel Çetinkaya sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yaklaşık 2 haftadır hastanede yatan Sibel Çetinkaya sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Hastalığının nedeninin bağışıklık sisteminden kaynaklandığı ortaya çıktı: 'Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor.

Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek.

Eskisinden daha iyi bir enerji ile aranızda olucam ❤️ Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama şunu biliyorum ki hepinizi ve normal enerjimi çok özledim, halim olduğunda tekrar güncellerim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın