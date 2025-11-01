onedio
Hepsi Birbirinden Gerçekçi: Hollywood Ünlülerinin Cadılar Bayramı Kostümlerini Birlikte Mercek Altına Alıyoruz

Hepsi Birbirinden Gerçekçi: Hollywood Ünlülerinin Cadılar Bayramı Kostümlerini Birlikte Mercek Altına Alıyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
01.11.2025 - 21:29

Cadılar Bayramı 2025 tam bir kırmızı halı şovuna dönüştü! Her yıl büyük bir merakla beklenen Halloween 2025 kutlamaları, kırmızı halıdan sosyal medyaya kadar renkli anlara sahne oldu. Yabancı ünlüler, kostüm seçimleriyle hem hayranlarını büyüledi hem de sosyal medyada gündem oldu!

Hollywood dünyasında ünlülerin adeta birbiriyle yarıştığı Cadılar Bayramı'nda Heidi Klum yine “Kraliçe” unvanını kaptı, Kardashian cephesi ise farklarını yine aile boyu ortaya koydu.  Buyurun, gecenin en çok konuşulan kostümlerine birlikte bakalım…

Justin ve Hailey Bieber

Heidi Klum

Kylie ve Kendall Jenner

Lady Gaga

Julia Fox

Ed Sheeran

Paris Hilton

Demi Lovato

Macaulay Culkin

Doja Cat

Jack Blues Bieber

Elsa Hosk

Lisa

