Hepsi Birbirinden Gerçekçi: Hollywood Ünlülerinin Cadılar Bayramı Kostümlerini Birlikte Mercek Altına Alıyoruz
Cadılar Bayramı 2025 tam bir kırmızı halı şovuna dönüştü! Her yıl büyük bir merakla beklenen Halloween 2025 kutlamaları, kırmızı halıdan sosyal medyaya kadar renkli anlara sahne oldu. Yabancı ünlüler, kostüm seçimleriyle hem hayranlarını büyüledi hem de sosyal medyada gündem oldu!
Hollywood dünyasında ünlülerin adeta birbiriyle yarıştığı Cadılar Bayramı'nda Heidi Klum yine “Kraliçe” unvanını kaptı, Kardashian cephesi ise farklarını yine aile boyu ortaya koydu. Buyurun, gecenin en çok konuşulan kostümlerine birlikte bakalım…
Justin ve Hailey Bieber
Heidi Klum
Kylie ve Kendall Jenner
Lady Gaga
Julia Fox
Ed Sheeran
Paris Hilton
Demi Lovato
Macaulay Culkin
Doja Cat
Jack Blues Bieber
Elsa Hosk
Lisa
