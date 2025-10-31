Sosyetenin Gözde İsimlerinden Hande Demir Cadılar Bayramı'nda Rahibe Olarak Ortaya Çıktı!
Geçmişte mekan çıkışı yaşadığı gerginlikler, tektaş yüzük krizi ve kısa süreli aşklarıyla magazin gündemini sık sık meşgul eden sosyetik güzel, bu kez Cadılar Bayramı’nda sürpriz yaptı. Sosyetenin sevilen ismi Hande Demir, Cadılar Bayramı’nda “rahibe” kostümüyle geceye damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem iş insanı Erdinç Acar ile evliliği, boşanması ve sonrasında sosyal yaşamıyla magazin manşetlerinde sıkça yer alan Hande Demir sosyetenin tanınan isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cadılar Bayramı gecesi sosyete kulisleri Hande Demir’in rahibe kostümüyle şenlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın