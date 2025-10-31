onedio
Sosyetenin Gözde İsimlerinden Hande Demir Cadılar Bayramı'nda Rahibe Olarak Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
31.10.2025 - 22:34

Geçmişte mekan çıkışı yaşadığı gerginlikler, tektaş yüzük krizi ve kısa süreli aşklarıyla magazin gündemini sık sık meşgul eden sosyetik güzel, bu kez Cadılar Bayramı’nda sürpriz yaptı. Sosyetenin sevilen ismi Hande Demir, Cadılar Bayramı’nda “rahibe” kostümüyle geceye damga vurdu.

Bir dönem iş insanı Erdinç Acar ile evliliği, boşanması ve sonrasında sosyal yaşamıyla magazin manşetlerinde sıkça yer alan Hande Demir sosyetenin tanınan isimlerinden biri.

Sosyetenin en çok konuşulan isimlerinden Hande Demir, son haftalarda yine gündemin merkezinde. Şık tarzı, sosyal çevresi ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel, yaşadığı olaylarla magazin basınının gözdesi olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sene Ortaköy’de bir mekan çıkışında yaşanan “saldırı” iddiası, magazin sayfalarını sallamış, iddiaya göre üç kadınla arasında tartışma çıkan Hande Demir, kısa süreli bir arbede yaşamıştı.

Cadılar Bayramı gecesi sosyete kulisleri Hande Demir’in rahibe kostümüyle şenlendi.

Gece hayatının parlayan yıldızı Hande Demir, bu Cadılar Bayramı’nda cemiyetin ve magazin basınının ilgi odağı oldu. Siyah-beyaz rahibe temalı kostümüyle ortaya çıkan isim yine tüm dikkatleri üzerine çekti!

