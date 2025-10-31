Hande Erçel'in Eleştirilen İngilizcesiyle İlgili Resmen Avukat Kesilen Pınar Altuğ O Yorumlara Öfke Kustu
Hande Erçel’in bir davette yaptığı İngilizce konuşma sosyal medyada eleştiri topladı; bu eleştiriler sonrası en çok öne çıkan tepkilerden biri Pınar Altuğ’dan geldi. Altuğ, yaptığı açıklamada Erçel’i savunmuştu. Gazetemagazin'e konuşan Pınar Altuğ, yapılan eleştirilere öfke kustu.
İşte o anlar:
Hande Erçel’in katıldığı bir marka etkinliğinde İngilizce konuşurkenki telaffuzu nedeniyle sosyal medyada aldığı olumsuz yorumlara bir tepki de Pınar Altuğ'dan gelmişti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
