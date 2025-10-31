onedio
Hande Erçel'in Eleştirilen İngilizcesiyle İlgili Resmen Avukat Kesilen Pınar Altuğ O Yorumlara Öfke Kustu

Ecem Dalgıçoğlu
31.10.2025 - 21:52

Hande Erçel’in bir davette yaptığı İngilizce konuşma sosyal medyada eleştiri topladı; bu eleştiriler sonrası en çok öne çıkan tepkilerden biri Pınar Altuğ’dan geldi. Altuğ, yaptığı açıklamada Erçel’i savunmuştu. Gazetemagazin'e konuşan Pınar Altuğ, yapılan eleştirilere öfke kustu.

İşte o anlar:

Hande Erçel’in katıldığı bir marka etkinliğinde İngilizce konuşurkenki telaffuzu nedeniyle sosyal medyada aldığı olumsuz yorumlara bir tepki de Pınar Altuğ'dan gelmişti.

Pınar Altuğ, meslektaşına destek vererek eleştirileri “zorbaca” bulduğunu belirtmiş ve “biraz herkes kendine baksın” şeklinde konuşmuştu.

Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'a konuşan Altuğ 'Bir haddimizi bilsek mi acaba? Ben çok hadsiz, saygısız ve terbiyesiz buluyorum, bu kadar da sert kelimelerle söyleyebilirim bunu! Aksini savunanla da kafa kafaya gelebilirim. Kız aslanlar gibi konuşuyor!' ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'i son olarak Demet Akalın ve Berna Laçin desteklemişti:

