Eleştirenleri Yerden Yere Vurdular: Hande Erçel'in İngilizcesine İki Ünlü İsimden Tam Destek!
Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu İtalyan takı markasının Çırağan'daki gecesinde İngilizce yaptığı konuşmayla sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimi İngilizcesini yetersiz bulmuş, kimi de haksızlık edildiğini savunmuştu. Son olarak Demet Akalın ve Berna Laçin'den güzel oyuncuya destek geldi.
Neler demişler gelin birlikte bakalım 👇
Hande Erçel, son dönemde peş peşe yer aldığı projelerle globalde göğsümüzü kabartan bir oyuncu biliyorsunuz ki.
Ancak bir yandan da İngilizcesiyle sık sık eleştirilere maruz kalıyor güzel oyuncumuz bildiğiniz üzere.
Çok geçmeden bu kez Vogue Arabia için verdiği İngilizce röportaj sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, güzel oyuncuya şu sözlerle destek verdi:
Berna Laçin de eleştirilere şöyle tepki gösterdi:
