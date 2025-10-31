onedio
Eleştirenleri Yerden Yere Vurdular: Hande Erçel'in İngilizcesine İki Ünlü İsimden Tam Destek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.10.2025 - 17:05

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu İtalyan takı markasının Çırağan'daki gecesinde İngilizce yaptığı konuşmayla sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimi İngilizcesini yetersiz bulmuş, kimi de haksızlık edildiğini savunmuştu. Son olarak Demet Akalın ve Berna Laçin'den güzel oyuncuya destek geldi. 

Neler demişler gelin birlikte bakalım 👇

Hande Erçel, son dönemde peş peşe yer aldığı projelerle globalde göğsümüzü kabartan bir oyuncu biliyorsunuz ki.

Güneş'in Kızları dizisiyle başlayan kariyerinde şimdilerde hem dizi, hem film hem de reklam projeleriyle adından söz ettiriyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde David Beckham'la aynı reklamda yer alarak 'As bayrakları' dedirtmişti hatırlarsanız.

Kaçıranlar için o reklam filminden ve gelen övgü dolu yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak bir yandan da İngilizcesiyle sık sık eleştirilere maruz kalıyor güzel oyuncumuz bildiğiniz üzere.

Hatta çok değil; 24 Ekim'de global marka yüzü olduğu İtalyan markasının ekibini Çırağan'da ağırlamış ve konuklarına İngilizce yaptığı 'Hoş geldiniz' konuşması tartışma yaratmıştı.

Sosyal medyada kullanıcılar ikiye bölünmüş, İngilizcesini yeterli bulanlar kadar yetersiz bulanlar da olmuştu:

Çok geçmeden bu kez Vogue Arabia için verdiği İngilizce röportaj sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, güzel oyuncuya şu sözlerle destek verdi:

'Ulan hanginiz David Becham'la reklam çekti?? Hande çekmiş tüm güzelliğiyle ohhhh.'

Berna Laçin de eleştirilere şöyle tepki gösterdi:

'Kız İngilizce öğretmeni mi olacak da gelişimini değerlendiriyorsunuz. 😂 Gayet iyi anlatıyor mis gibi işini götürüyor'

