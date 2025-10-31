Deniz Uğur ve Reha Muhtar Arasındaki Velayet Savaşı Sona Erdi: Mahkeme Kararını Açıkladı!

İkiz çocukların velayeti anne Deniz Uğur’a verildi. Mahkeme, Reha Muhtar’ın her ayın 1. ve 3. haftasının cumartesi günleri ile Babalar Günü’nde çocuklarını görmesine izin verdi.

Duruşma sonrası Reha Muhtar, “Baba olarak tüm görevlerimi yaptım, çocuklarımın her ihtiyacını karşıladım” açıklamasında bulundu. Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun ise yaptığı yazılı açıklamada, “Müvekkilim ve ben, Reha Muhtar’ın türlü iftira, kumpas ve karalama kampanyalarına maruz kalarak yıllardır hukuk mücadelesi vermekteydik. Bugün bu mücadelenin haklı zaferi içerisindeyiz. Çocukların üstün yararı doğrultusunda velayetleri anneleri Deniz Uğur’a verilmiş olup baba ile yatılı ilişkileri kısıtlandırılmıştır. Çocuklar da müvekkilim de karardan son derece memnunlar. Adalet tecelli etmiştir” ifadelerini kullandı.