Deniz Uğur ve Reha Muhtar Arasındaki Velayet Savaşı Sona Erdi: Mahkeme Kararını Açıkladı!
Yıllardır süren velayet savaşı nihayet sona erdi! Ünlü oyuncu Deniz Uğur ve gazeteci Reha Muhtar arasındaki velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, çocukların velayetini anneye verirken, Reha Muhtar’a ise belirli günlerde çocuklarını görme hakkı tanındı. Mahkeme kararı sonrası taraflardan gelen açıklamalar gündem yarattı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının uzun süredir yakından takip ettiği Deniz Uğur - Reha Muhtar velayet davası sonunda karara bağlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde kapalı olarak gerçekleşen duruşmada, mahkeme nihai kararını verdi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın