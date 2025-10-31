onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Deniz Uğur ve Reha Muhtar Arasındaki Velayet Savaşı Sona Erdi: Mahkeme Kararını Açıkladı!

Deniz Uğur ve Reha Muhtar Arasındaki Velayet Savaşı Sona Erdi: Mahkeme Kararını Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.10.2025 - 14:26

Yıllardır süren velayet savaşı nihayet sona erdi! Ünlü oyuncu Deniz Uğur ve gazeteci Reha Muhtar arasındaki velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, çocukların velayetini anneye verirken, Reha Muhtar’a ise belirli günlerde çocuklarını görme hakkı tanındı. Mahkeme kararı sonrası taraflardan gelen açıklamalar gündem yarattı. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasının uzun süredir yakından takip ettiği Deniz Uğur - Reha Muhtar velayet davası sonunda karara bağlandı.

Magazin dünyasının uzun süredir yakından takip ettiği Deniz Uğur - Reha Muhtar velayet davası sonunda karara bağlandı.

2010 yılında yollarını ayıran çift, o dönem imzaladıkları protokolle çocuklarının 18 yaşına kadar babada kalmasını kabul etmişti. Ancak geçtiğimiz yıl, oyuncu Deniz Uğur Gülener bu karara itiraz ederek çocuklarının artık kendisiyle yaşaması gerektiğini belirterek dava açmıştı.

İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde kapalı olarak gerçekleşen duruşmada, mahkeme nihai kararını verdi:

İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde kapalı olarak gerçekleşen duruşmada, mahkeme nihai kararını verdi:

İkiz çocukların velayeti anne Deniz Uğur’a verildi. Mahkeme, Reha Muhtar’ın her ayın 1. ve 3. haftasının cumartesi günleri ile Babalar Günü’nde çocuklarını görmesine izin verdi.

Duruşma sonrası Reha Muhtar, “Baba olarak tüm görevlerimi yaptım, çocuklarımın her ihtiyacını karşıladım” açıklamasında bulundu. Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun ise yaptığı yazılı açıklamada, “Müvekkilim ve ben, Reha Muhtar’ın türlü iftira, kumpas ve karalama kampanyalarına maruz kalarak yıllardır hukuk mücadelesi vermekteydik. Bugün bu mücadelenin haklı zaferi içerisindeyiz. Çocukların üstün yararı doğrultusunda velayetleri anneleri Deniz Uğur’a verilmiş olup baba ile yatılı ilişkileri kısıtlandırılmıştır. Çocuklar da müvekkilim de karardan son derece memnunlar. Adalet tecelli etmiştir” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın