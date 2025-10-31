Romantik Kutlama: Bülent Şakrak, Genç Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun Doğum Gününde Aşka Geldi!
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 5 aydır Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkı uzun bir süre magazinde geniş yer bulmuştu hatırlarsanız. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftimiz geçtiğimiz saatlerde paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Şakrak, sevgilisinin doğum gününde romantik bir kutlamayla adından söz ettirdi.
2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2023 yılında boşanmıştı.
Şakrak, geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medya paylaşımıyla aşkını ilan etmişti hatırlarsanız.
Bülent Şakrak, geçtiğimiz saatlerde biricik sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.
