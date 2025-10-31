onedio
Romantik Kutlama: Bülent Şakrak, Genç Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun Doğum Gününde Aşka Geldi!

Romantik Kutlama: Bülent Şakrak, Genç Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun Doğum Gününde Aşka Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.10.2025 - 13:58

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 5 aydır Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkı uzun bir süre magazinde geniş yer bulmuştu hatırlarsanız. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftimiz geçtiğimiz saatlerde paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Şakrak, sevgilisinin doğum gününde romantik bir kutlamayla adından söz ettirdi.

Buyrun birlikte bakalım.

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2023 yılında boşanmıştı.

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2023 yılında boşanmıştı.

8 yıllık evliliklerini göz önünde yaşayan çiftimiz özellikle sosyal medyadaki aşk dolu paylaşımlarıyla hepimizi aşka inandırmıştı. Ancak ani bir kararla boşandıklarını duyurmaları hepimizde şok etkisi yaratmıştı.

Tek celsede boşanan ikiliden Ceyda Düvenci şimilerde radyocu Güçlü Mete ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Bülent Şakrak da 5 aydır kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile birlikte.

Şakrak, geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medya paylaşımıyla aşkını ilan etmişti hatırlarsanız.

Şakrak, geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medya paylaşımıyla aşkını ilan etmişti hatırlarsanız.

Arabacıoğlu ile rakı sofrasından bir pozunu paylaşan ünlü oyuncu, altına da 'Ahh ediyor bir gül için,şu bülbül bana benziyor.! 🌹' notunu düşmüştü. O günden bu güne ilişkilerini göz önünde yaşayan çiftimiz son olarak yine bir sosyal medya paylaşımı ile magazin gündemine oturdu.

Bülent Şakrak, geçtiğimiz saatlerde biricik sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

Bülent Şakrak, geçtiğimiz saatlerde biricik sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

Birlikte oldukları bir karesini yayınlayan Şakrak, paylaşıma ''Gülüşü gülden güzel kıvırcığım..❤️ İyi ki doğmuşsun.Seni Seviyorum.❤️'' notunu düştü.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
