Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden Yeni Gelişme: Tuğyan ve Arkadaşlarının Ses Kayıtları Deşifre Edildi!

Programda Bircan'ın ifade ve ses kayıtlarındaki çelişkiden söz edildi. Sunucu Ferda Yıldırım yayında şu ifadeleri kullandı:

'Sultan, Bircan ve Sultan arasındaki ses kayıtları bunlar. Sultan ve Tuğyan ve de avukatları diyor ki; Sultan bu işi Ferdi'nin tehditleri sebebiyle yaptı. Hatta tehdite konu olan kişi de Bircan'ın evladı olduğu söyleniyor. Birinci ses kaydında Sultan diyor ki 'Konuşana araba alacağım diyormuş Ferdi.' 'Ferdi lehine konuşan olursa onlara araba hediye edeceğim' diye bir iddia ortaya attılar.

Sonrasında şöyle bir ses var. Bircan, 'Belki kullanmış olabilir ama kız temiz dedim. Kıza direk iftira attırıyorsunuz.' dedi. Bircan'ın savcılığa verdiği ifade mi doğru yoksa Ferdi tarafından tehdit edildiği için bunları savcılığa böyle mi demek zorunda kaldı?

Tuğyan Bircan'a demiş ki 'İlk bunlar olduğunda savcılığa gitseydin bunlar olmayacaktı.' Bircan ifadesinde 'Görmediğim şeyleri görmüş gibi anlatmamı istedi benden Tuğyan annesini öldürdü dememi istedi Ferdi.'