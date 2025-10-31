onedio
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden Yeni Gelişme: Tuğyan ve Arkadaşlarının Ses Kayıtları Deşifre Edildi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.10.2025 - 11:33

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, eski patronu Ferdi Aydın'dan sarsıcı iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü sanatçıyı kızı Tuğyan'ın öldürdüğünü iddia etmişti. Son olarak Neler Oluyor Hayatta programında Tuğyan'ın yakın arkadaşı Sultan'ın ses kayıtları deşifre edildi. Sultan'ın 'Bircan bu işi Ferdi'nin tehditleri sebebiyle yaptı. Ferdi konuşana araba alacağım diyormuş' dediği iddia edildi. 

İşte detaylar...

Kaynak: Neler Oluyor Hayatta

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde şoke edici yeni gelişmeler yaşandı.

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın geçtiğimiz günlerde elinde belge ve şahitlerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunmuş ve “Şahitler Tuğyan’ın cinayeti işlediğini ve bunu yaklaşık 6 aydır planladığını söylediler” ifadelerini kullanmıştı.

Tuğyan'ın WhatsApp üzerinden bir yakınına attığı mesajlarda annesinin ölümünü istedinden bahsettiği açıkla görülmüştü.

Bu iddialar üzerine 'Neler Oluyor Hayatta' programına özel bir mesaj gönderen Tuğyan, “Benim ifadem basında çarpıtıldığı gibi değildir. ‘Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim’ diye bir şey kesinlikle söylemedim. Söylemediğim bir şeyi doğal olarak kabul de etmedim. Dertleşirken söylediğim birkaç kelime vardı. Aylar öncesinde tartıştığımız bir dönemde söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildir. O benim her şeyimdi. Bunu nasıl söyleyebilirim? Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık.”ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Neler Oluyor Hayatta programında Tuğyan ve arkadaşları Sultan ile Bircan'ın ses kayıtları deşifre edildi.

Programda Bircan'ın ifade ve ses kayıtlarındaki çelişkiden söz edildi. Sunucu Ferda Yıldırım yayında şu ifadeleri kullandı: 

'Sultan, Bircan ve Sultan arasındaki ses kayıtları bunlar. Sultan ve Tuğyan ve de avukatları diyor ki; Sultan bu işi Ferdi'nin tehditleri sebebiyle yaptı. Hatta tehdite konu olan kişi de Bircan'ın evladı olduğu söyleniyor. Birinci ses kaydında Sultan diyor ki 'Konuşana araba alacağım diyormuş Ferdi.' 'Ferdi lehine konuşan olursa onlara araba hediye edeceğim' diye bir iddia ortaya attılar. 

Sonrasında şöyle bir ses var. Bircan, 'Belki kullanmış olabilir ama kız temiz dedim. Kıza direk iftira attırıyorsunuz.' dedi. Bircan'ın savcılığa verdiği ifade mi doğru yoksa Ferdi tarafından tehdit edildiği için bunları savcılığa böyle mi demek zorunda kaldı? 

Tuğyan Bircan'a demiş ki 'İlk bunlar olduğunda savcılığa gitseydin bunlar olmayacaktı.' Bircan ifadesinde 'Görmediğim şeyleri görmüş gibi anlatmamı istedi benden Tuğyan annesini öldürdü dememi istedi Ferdi.'

Gülistan Başköy
