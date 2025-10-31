Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden Yeni Gelişme: Tuğyan ve Arkadaşlarının Ses Kayıtları Deşifre Edildi!
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, eski patronu Ferdi Aydın'dan sarsıcı iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü sanatçıyı kızı Tuğyan'ın öldürdüğünü iddia etmişti. Son olarak Neler Oluyor Hayatta programında Tuğyan'ın yakın arkadaşı Sultan'ın ses kayıtları deşifre edildi. Sultan'ın 'Bircan bu işi Ferdi'nin tehditleri sebebiyle yaptı. Ferdi konuşana araba alacağım diyormuş' dediği iddia edildi.
İşte detaylar...
Kaynak: Neler Oluyor Hayatta
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde şoke edici yeni gelişmeler yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuğyan'ın WhatsApp üzerinden bir yakınına attığı mesajlarda annesinin ölümünü istedinden bahsettiği açıkla görülmüştü.
Son olarak Neler Oluyor Hayatta programında Tuğyan ve arkadaşları Sultan ile Bircan'ın ses kayıtları deşifre edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın