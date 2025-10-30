onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dudak Uçuklatan Rakam: Fahriye Evcen Yeni Reklam Anlaşmasıyla Servetine Servet Kattı!

Dudak Uçuklatan Rakam: Fahriye Evcen Yeni Reklam Anlaşmasıyla Servetine Servet Kattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.10.2025 - 15:04

Ünlü oyuncuların dudak uçuklatan rakamlara reklam anlaşmaları yapmaları son dönemde çok konuşuluyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra bu kez Fahriye Evcen kazancıyla gündeme geldi! Uzun süredir dizi setlerinden uzak olan ünlü oyuncu, İsviçre merkezli lüks bir mücevher markasıyla reklam anlaması yaptı. Alacağı ücret gündem oldu.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Mega Mag

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde projelerde yer almamasına rağmen reklam dünyasının aranan yüzlerinden biri olmaya devam eden Fahriye Evcen, kazandığı astronomik ücretlerle yeniden gündemde!

Son dönemde projelerde yer almamasına rağmen reklam dünyasının aranan yüzlerinden biri olmaya devam eden Fahriye Evcen, kazandığı astronomik ücretlerle yeniden gündemde!

Biliyorsunuzdur; bir süredir ünlü oyuncuların reklam için anlaştıkları ücretler çok ses getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın yüzü olduğu bir markadan 32 milyon TL alacağını öğrenmiştik. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un, bir markayla 44 milyon TL’lik reklam anlaşmasına imza atması sosyal medya çok konuşulmuştu.

Kaçıranlar için:

Bu kez Fahriye Evcen'in kazancı gündemde!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın