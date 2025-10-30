Dudak Uçuklatan Rakam: Fahriye Evcen Yeni Reklam Anlaşmasıyla Servetine Servet Kattı!
Ünlü oyuncuların dudak uçuklatan rakamlara reklam anlaşmaları yapmaları son dönemde çok konuşuluyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra bu kez Fahriye Evcen kazancıyla gündeme geldi! Uzun süredir dizi setlerinden uzak olan ünlü oyuncu, İsviçre merkezli lüks bir mücevher markasıyla reklam anlaması yaptı. Alacağı ücret gündem oldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Mega Mag
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde projelerde yer almamasına rağmen reklam dünyasının aranan yüzlerinden biri olmaya devam eden Fahriye Evcen, kazandığı astronomik ücretlerle yeniden gündemde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez Fahriye Evcen'in kazancı gündemde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın