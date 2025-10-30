KADES'i Arayıp Yardım İstemiş: Güllü'nün, Oğlu Tuğberk Yağız'dan Şiddet Gördüğü İddiası Kan Dondurdu!

Ünlü sanatçı Güllü'nün evinin balkonundan düşerek ölmesi sevenlerini yasa boğarken, hakkında cinayet iddiaları da ortaya atılmıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, elinde belge ve şahitlerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şok edici bir suç duyurusunda bulunmuştu.

Ferdi Aydın, 'Şahitler Tuğyan’ın cinayeti işlediğini ve bunu yaklaşık 6 aydır planladığını söylediler' ifadelerini kullanmıştı. Üstelik ekran görüntüleri de paylaşarak 'Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım’ın da itirafları var. Ayrıca Bircan Hanım’ın videosunda, Tuğyan’ın ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm’ dediği iddia ediliyor. Bütün bu kayıtları savcılığa delil olarak sunacağım. Bundan sonrası artık devletimizin elinde.' açıklamasında bulunmuştu.