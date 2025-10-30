KADES'i Arayıp Yardım İstemiş: Güllü'nün, Oğlu Tuğberk Yağız'dan Şiddet Gördüğü İddiası Kan Dondurdu!
Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümünde kızı Tuğyan Ülkem'in parmağı olabileceği iddiasının ardından bu kez oğlu Tuğberk Yağız hakkında şiddet iddiası ortaya atıldı. Show TV'de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah adlı programda konuşan sunucu Sevilay Yılman, Güllü'nün oğlu tarafından şiddet gördüğünü öne sürdü.
İşte detaylar...
Kaynak: Ela Rumeysa ile Bu Sabah - Sevilay Yılman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın