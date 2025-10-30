onedio
KADES'i Arayıp Yardım İstemiş: Güllü'nün, Oğlu Tuğberk Yağız'dan Şiddet Gördüğü İddiası Kan Dondurdu!

KADES'i Arayıp Yardım İstemiş: Güllü'nün, Oğlu Tuğberk Yağız'dan Şiddet Gördüğü İddiası Kan Dondurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.10.2025 - 13:08

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümünde kızı Tuğyan Ülkem'in parmağı olabileceği iddiasının ardından bu kez oğlu Tuğberk Yağız hakkında şiddet iddiası ortaya atıldı. Show TV'de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah adlı programda konuşan sunucu Sevilay Yılman, Güllü'nün oğlu tarafından şiddet gördüğünü öne sürdü.

İşte detaylar...

Kaynak: Ela Rumeysa ile Bu Sabah - Sevilay Yılman

Olay 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelmişti.

Olay 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelmişti.

Ünlü sanatçı Güllü'nün evinin balkonundan düşerek ölmesi sevenlerini yasa boğarken, hakkında cinayet iddiaları da ortaya atılmıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, elinde belge ve şahitlerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şok edici bir suç duyurusunda bulunmuştu.

Ferdi Aydın, 'Şahitler Tuğyan’ın cinayeti işlediğini ve bunu yaklaşık 6 aydır planladığını söylediler' ifadelerini kullanmıştı. Üstelik ekran görüntüleri de paylaşarak 'Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım’ın da itirafları var. Ayrıca Bircan Hanım’ın videosunda, Tuğyan’ın ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm’ dediği iddia ediliyor. Bütün bu kayıtları savcılığa delil olarak sunacağım. Bundan sonrası artık devletimizin elinde.' açıklamasında bulunmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.

Bu kez ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.

Show TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında konuşan sunucu Sevilay Yılman, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılman, Güllü’nün ölümünden yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter tarafından şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Programda dikkat çeken bir diğer detay ise Yılman’ın, Güllü’nün olay sonrası Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulunduğunu ve sistemde kayıtlı olduğunu söylemesi oldu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
