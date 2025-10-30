onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fatih Ürek'in Son Durumunu Paylaşan Yakın Arkadaşı Nalan Aksoy, Sevenlerini Umutlandırdı!

Fatih Ürek'in Son Durumunu Paylaşan Yakın Arkadaşı Nalan Aksoy, Sevenlerini Umutlandırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.10.2025 - 09:55

15 Ekim'den bu yana hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek'in sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Öldüğü yönündeki iddiaları kız kardeşleri reddetmiş, hastaneden yapılan açıklamada durumunun stabil olduğu duyurulmuştu. Son olarak yakın dostlarından Nalan Aksoy, hastane ziyaretinin ardından yaptığı paylaşımla umut verdi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek hakkında gelecek güzel haberler bekleniyor.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek hakkında gelecek güzel haberler bekleniyor.

İstanbul’daki evinde fenalaşan Fatih Ürek, kalbinin durması üzerine 20 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürülmüştü. Ardından hastaneye kaldırılan Ürek yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Hakkında çıkan 'Öldü' iddialarına kız kardeşlerinden 'Yaşıyor, ölüm haberleri yanlış. Hastane açıklama yapacak ama fişi çekilmedi, kalbinin aletleri çıkmadı. Şu anda bekliyoruz. Fatih şu an Allah'a teslim o kadar.' şeklinde açıklama gelmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ardından Gazeteci, yazar Şenay Düdek, ölüm haberlerinin neden çıktığını şu sözlerle açıklamıştı:

Ardından Gazeteci, yazar Şenay Düdek, ölüm haberlerinin neden çıktığını şu sözlerle açıklamıştı:

'Dün saat 22.17’de tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kanamadan endişelenen doktorlar,yakınlarını vedaya çağırmışlar! Bunun üzerine aileden ve sanatçı dostları, yakınları haklarını helal etmek ve çok yakınlarından da dua isteyince; ölüm haberleri yayılmış…Sağ kolu ve Menecer’i Mert Siliv; 'Şenay abla durum stabil! Allah'tan umut kesilmez!” Dedi…'Tabi Sevgili Mert! Rabbim hayırlısını versin…' Doğrusu bu!'

Ünlü isimler de doktorun çağrısı için hastaneye koşmuştu:

Yakın dostu Nalan Aksoy da sık sık hastaneye giderek Fatih Ürek’in sağlık durumunu yakından takip edenlerden.

Yakın dostu Nalan Aksoy da sık sık hastaneye giderek Fatih Ürek’in sağlık durumunu yakından takip edenlerden.

Son ziyaretinden sonra yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili arkadaşlar, şu an yoğun bakımdan çıktım. Fatih’im mışıl mışıl uyuyor, sanki evde yan koltukta dinleniyor. Aramızdaki esprileri yaptığımda göz kırparak karşılık verdi. Belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sağlıklı görünüyor. Allah’tan ümit kesilmez, dualarınızı eksik etmeyin. Ben gözlerimle gördüm, lütfen yanlış haberlere inanmayın.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın