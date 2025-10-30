Fatih Ürek'in Son Durumunu Paylaşan Yakın Arkadaşı Nalan Aksoy, Sevenlerini Umutlandırdı!
15 Ekim'den bu yana hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek'in sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Öldüğü yönündeki iddiaları kız kardeşleri reddetmiş, hastaneden yapılan açıklamada durumunun stabil olduğu duyurulmuştu. Son olarak yakın dostlarından Nalan Aksoy, hastane ziyaretinin ardından yaptığı paylaşımla umut verdi.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek hakkında gelecek güzel haberler bekleniyor.
Ardından Gazeteci, yazar Şenay Düdek, ölüm haberlerinin neden çıktığını şu sözlerle açıklamıştı:
Yakın dostu Nalan Aksoy da sık sık hastaneye giderek Fatih Ürek’in sağlık durumunu yakından takip edenlerden.
