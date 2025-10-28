onedio
Set Çalışanı Yener Yalçın, Efsane Dizi Avrupa Yakası'nı ve Senaristi Gürse Birsel'i Yerden Yere Vurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
28.10.2025 - 20:32

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, Avrupa Yakası ve Gürse Birsel hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyayı karıştırdı! “Avrupa Yakası tutmaz diyen kimdi?” çıkışıyla başlayan sözleri kısa sürede gündem oldu. Yalçın, dizinin başarısının abartıldığını, “Nostalji duygusuyla izleniyor, beş para etmez bir işti” diyerek ortalığı karıştırdı. Gülse Birsel’e de göndermede bulunan Yalçın, 'İki tane dandik dizi yazdı diye hala onun ekmeğini yiyor.' dedi.

İşte detaylar...

İşte detaylar 👇

Yıllardır dizi setlerinde çalışan ve sektörle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık sosyal medyada gündem olan Yener Yalçın, bu kez Avrupa Yakası hakkında yaptığı sert açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

“Allah aşkına ‘Avrupa Yakası tutmaz’ diyen kimdi çok merak ediyorum!” diyerek başlayan Yener, o dönem dizinin arkasında Sinan Çetin’in desteği olduğunu hatırlattı. Ancak dizinin ilk bölümlerinde beklenen ilgiyi görmediğini iddia etti: “ATV’de yayınlandığı ilk 10-20 bölüm çok az izlendi. İnsanlar maruz kala kala izlemeye başladı.”

Ünlü set çalışanı, dizinin zamanla Ata Demirer ve Engin Günaydın gibi isimlerin katkısıyla ilgi çektiğini, ancak Avrupa Yakası’nın aslında abartıldığını savundu. “Bana Avrupa Yakası’nı övüp durmayın, beş para etmez bir dizi. Nostalji olmasa kim izler?” diyen Yalçın, Gülse Birsel’e de göndermede bulunarak “İki tane dizi yazdı diye modern Türk kadını gibi konuşuyor” ifadelerini kullandı.

