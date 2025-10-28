Set Çalışanı Yener Yalçın, Efsane Dizi Avrupa Yakası'nı ve Senaristi Gürse Birsel'i Yerden Yere Vurdu!

“Allah aşkına ‘Avrupa Yakası tutmaz’ diyen kimdi çok merak ediyorum!” diyerek başlayan Yener, o dönem dizinin arkasında Sinan Çetin’in desteği olduğunu hatırlattı. Ancak dizinin ilk bölümlerinde beklenen ilgiyi görmediğini iddia etti: “ATV’de yayınlandığı ilk 10-20 bölüm çok az izlendi. İnsanlar maruz kala kala izlemeye başladı.”

Ünlü set çalışanı, dizinin zamanla Ata Demirer ve Engin Günaydın gibi isimlerin katkısıyla ilgi çektiğini, ancak Avrupa Yakası’nın aslında abartıldığını savundu. “Bana Avrupa Yakası’nı övüp durmayın, beş para etmez bir dizi. Nostalji olmasa kim izler?” diyen Yalçın, Gülse Birsel’e de göndermede bulunarak “İki tane dizi yazdı diye modern Türk kadını gibi konuşuyor” ifadelerini kullandı.