Set Çalışanı Yener Yalçın, Efsane Dizi Avrupa Yakası'nı ve Senaristi Gürse Birsel'i Yerden Yere Vurdu!
Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, Avrupa Yakası ve Gürse Birsel hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyayı karıştırdı! “Avrupa Yakası tutmaz diyen kimdi?” çıkışıyla başlayan sözleri kısa sürede gündem oldu. Yalçın, dizinin başarısının abartıldığını, “Nostalji duygusuyla izleniyor, beş para etmez bir işti” diyerek ortalığı karıştırdı. Gülse Birsel’e de göndermede bulunan Yalçın, 'İki tane dandik dizi yazdı diye hala onun ekmeğini yiyor.' dedi.
İşte detaylar...
Yıllardır dizi setlerinde çalışan ve sektörle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık sosyal medyada gündem olan Yener Yalçın, bu kez Avrupa Yakası hakkında yaptığı sert açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
