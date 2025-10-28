Acı Hâlâ İlk Günkü Gibi: Volkan Konak’ın Ablası, Mezarı Başında Yakarışlarıyla Yürekleri Dağladı!
Karadeniz müziğinin efsanesi Volkan Konak’ı kaybedeli yedi ay oldu. Ama acı hala ilk günkü gibi taze. Usta sanatçının ablası, kardeşinin mezarını ziyaret ederken gözyaşlarına boğuldu. O anları, mezarlığa gelen bir hayranı kayda aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı, izleyen herkesin yüreğini dağladı.
İşte detaylar...
Kaynak: sevilozdall/
Karadeniz’in unutulmaz sesi Volkan Konak’ı kaybedeli tam yedi ay geçti.
Volkan Konak’ın ablası geçtiğimiz saatlerde kardeşinin mezarını ziyaret ederken görüntülendi.
