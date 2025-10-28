onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Acı Hâlâ İlk Günkü Gibi: Volkan Konak’ın Ablası, Mezarı Başında Yakarışlarıyla Yürekleri Dağladı!

Acı Hâlâ İlk Günkü Gibi: Volkan Konak’ın Ablası, Mezarı Başında Yakarışlarıyla Yürekleri Dağladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.10.2025 - 19:03

Karadeniz müziğinin efsanesi Volkan Konak’ı kaybedeli yedi ay oldu. Ama acı hala ilk günkü gibi taze. Usta sanatçının ablası, kardeşinin mezarını ziyaret ederken gözyaşlarına boğuldu. O anları, mezarlığa gelen bir hayranı kayda aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı, izleyen herkesin yüreğini dağladı.

İşte detaylar...

Kaynak: sevilozdall/

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karadeniz’in unutulmaz sesi Volkan Konak’ı kaybedeli tam yedi ay geçti.

Karadeniz’in unutulmaz sesi Volkan Konak’ı kaybedeli tam yedi ay geçti.

31 Mart gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçının ani ölümü, Türkiye’yi yasa boğmuştu. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel olmuş, “Kuzeyin Oğlu” lakaplı Konak, sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Aradan geçen zaman acıyı dindirmeye yetmedi.

Volkan Konak’ın ablası geçtiğimiz saatlerde kardeşinin mezarını ziyaret ederken görüntülendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın