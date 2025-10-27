Görür Görmez O Efsane Dizileri Hatırlatacak Türk Dizi Tarihine Damga Vurmuş 13 İkonik Eşya!
Kim demiş bir dizi sadece karakterleriyle ya da replikleriyle akılda kalır diye? Bu objeler, karakterlerden bile daha çok iz bıraktı! Şimdi biraz nostaljiye dalıyoruz, hazır mısın? 🕰️
Sıla Tokası
Dadı Havlusu
Fatmagül Kolyesi
Gaffur Pijaması
Hürrem Yüzüğü
Feriha Ayakkabıları
Pembe'nin Kürkü
Bihter Kazağı
Mecnun Hırkası
Leyla Pembe Paltosu
Burhan Altıntop Çantası
Recep İvedik Gömleği
Yarmagül Tokası
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
