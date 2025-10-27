onedio
Görür Görmez O Efsane Dizileri Hatırlatacak Türk Dizi Tarihine Damga Vurmuş 13 İkonik Eşya!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.10.2025 - 20:11

Kim demiş bir dizi sadece karakterleriyle ya da replikleriyle akılda kalır diye? Bu objeler, karakterlerden bile daha çok iz bıraktı! Şimdi biraz nostaljiye dalıyoruz, hazır mısın? 🕰️

Sıla Tokası

Cansu Dere'nin canlandırdığı Sıla karakteriyle bütünleşen toka dizinin yayınlandığı dönem kapış kapış satılıyordu hatırlarsanız...

Dadı Havlusu

Gülben Ergen'in hayat verdiği Melek'le birlikte hayatımıza giren o havluyu bir tek dadıya yakıştırıyoruz elbette.

Fatmagül Kolyesi

Ve tabii o meşhur kolye...

Gaffur Pijaması

Avrupa Yakası'nın en eğlenceli karakterlerinden Gaffur'un üzerinden hiç çıkarmadığı o çizgili pijaması...

Hürrem Yüzüğü

Meryem Uzerli'nin muhteşem performansıyla hafızamıza kazınan Hürrem'in uğruna ne canlar yaktığı o zümrüt yüzüğü...

Feriha Ayakkabıları

Feriha'nın varını yoğunu verdiği o meşhur ayakkabısını hatırladınız mı peki?

Pembe'nin Kürkü

Pembe'nin kürküyle denize girdiği bu sahneyi unutmak ne mümkün?

Bihter Kazağı

Bitaneciğimiz Bihter Ziyagil ile ikonikleşmiş kazağı mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Mecnun Hırkası

Peki ya Mecnun'un her kış aklımıza gelen depresyon hırkasını?

Leyla Pembe Paltosu

Leyla'nın pembe paltosunu tabii unutmadık...

Burhan Altıntop Çantası

Sadece Gaffur'un pijaması değil tabiki Avrupa Yakası'ndan aklımızda kalan. Burhan Altuntop'un kolundan hiç çıkarmadığı gizemli çantasını da unutmadık.

Recep İvedik Gömleği

Recep İvedik serisi boyunca görmekten bıkkınlık geçirdiğimiz o gömlek...

Yarmagül Tokası

Son olarak Yarmagül'ün kelebekli tokasını da şöyle bırakıyoruz. Peki yok mu artıran? Yorumlara bekliyoruz. 🫠

