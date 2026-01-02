onedio
Haberler
Yaşam
Güzellik
Kışın Kuruyan Ayak Topuklarını Yumuşatacak Bakım Ürünleri

Kışın Kuruyan Ayak Topuklarını Yumuşatacak Bakım Ürünleri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
02.01.2026 - 15:01

Kışın ellerimiz kadar ayak topuklarımız da etkileniyor. Genelde ihmal edilen topuklar için aslında kullanılabilecek çok güzel ürünler var. Kışın da topuklarının yumuşacık olmasını istiyorsan bu bakım ürünlerine göz at deriz!

From Natura El ve Ayak Peelingi

Ayaklarına iyi bir bakım yapmak istiyorsan bu peelingi deneyebilirsin. Nemlendirici ve ferahlatıcı peeling hem el hem ayak için kullanılabiliyor. Tırnak ve tırnak etlerine bakım yapan peelingin güzel bir kokusu var. Aydınlatıcı bakım da yapan ürünün içinde E vitamini var.

Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi

Ayaklara bakım yapmak için krem sürmek sana çok mu zor geliyor? O zaman bu çorap tipi ayak peelingi tam senlik. Çorabı giydikten sonra 1.5 saat beklemek yetiyor. İçinde beta glukan ve salyangoz özü bulunuyor. Ayağa yoğun bir bakım sağlayan maske ile topukların yumuşacık oluyor. 

Herbaderm Topuk Çatlağı Bakım Kremi

Çok kuru ve sertleşmiş topukların varsa ona yoğun bir bakım gerekiyor demek. Böyle çatlamış topuklar için Herbaderm bakım kremini kullanmak mümkün. Topuk çatlaklarına hızlıca bakım yapan krem, sertleşen cildi yumuşatıyor ve nemlendiriyor. Bu krem sadece topuklarda kullanılmıyor, bunun yanında diz ve dirseklerde de kullanmak mümkün.

Lapitak Topuk Çatlak Kremi

Topuk çatlaklarına karşı bakım sunan krem ile topukların artık daha yumuşak. Gün boyu havasız şekilde kalan topuklarda kuruma çok görülüyor. Topuktaki kurumanın ve çatlamanın önüne geçmek için bu kremi kullanman mümkün. İçeriğinde gliserin, allantoin ve E vitami olan krem cildi nemlendirerek bakım yapıyor. 

Neutrogena Norveç Formülü Zengin Ayak Kremi

Ayaklarının yumuşamaya ihtiyacı varsa yoğun gliserin içeren bu ayak kremini kullanabilirsin. Yağsız formülü ile hızlıca ayak tarafından emiliyor. Sürdükten sonra yapışkan his bırakmadığı için rahatsız etmiyor. Kuru ve gergin ayaklarını yumuşatan krem ile ayakların pürüzsüz bir görünüme kavuşuyor.

TTO Clinic Ayak ve Topuk Bakım Kremi

Ayak ve topuk bakımı için kullanabileceğin kremin nemlendirici etkisi var. Düzenli kullanım ile ayaklarına pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. İçeriğinde Hyaluronik Asit, Seramid, Niacinamide ve Üre olan bakım kremi cildi nemlendiriyor ve sertleşmesine engellemeye çalışır.

Svr Xerial 30 Creme Pieds

Kuru ve yıpranmış ayakların varsa bu kreme bir şans ver deriz. Her gün kullanılabilen kremin içindeki üre ile ayakların güzelce nemleniyor. İçeriğinde B5 vitamini ve Allontoin bulunan krem ayağını yıpranmalara karşı da savunuyor. Cilde hızlıca etki eden kremle ayakların kışın da yumuşak oluyor.

Celenes By Sweden Cloudberry Topuk Çatlak Kremi

Çatlayan topuklara yoğun bir nemlendirici krem gerekiyor. Bu çatlak kremi derinlemesine nemlendirici özelliğine sahip. İçeriğindeki avokado yağı ile çatlaklara karşı bakım sunuyor. Tüm cilt tiplerinin kullanabildiği krem ayakları derinlemesine nemlendiriyor ve çatlaklara karşı koruyor. Omega 7 bakımından zengin krem cildin su tutma kapasitesini de artırıyor.

Tereson Ayak Bakım Kremi

Ayaklarına bakım yapan bir krem arıyorsan bu ürüne bakabilirsin. Ayak kokusuna karşı etkili Tereson bakım kreminin ferahlatıcı etkisi var. Ayakları ferahlatıyor ve kokmasına engel oluyor. Gümüş iyon teknolojisi sayesinde krem, ayak kokusunu azaltabiliyor.

Burts Bees Coconut Foot Cream

Ayakları nemlendiren, besleyen ve yumuşatan ayak kreminin içinde Hindistan cevizi ve E vitamini var. Tüm ciltler bu ayak kremini kullanabiliyor. Ayağı derinlemesine nemlendiren krem, cildi yumuşacık yapıyor. Uzun süre ayakta duruyorsan bu krem konforunu artıracak!

