Kışın Kuruyan Ayak Topuklarını Yumuşatacak Bakım Ürünleri
Kışın ellerimiz kadar ayak topuklarımız da etkileniyor. Genelde ihmal edilen topuklar için aslında kullanılabilecek çok güzel ürünler var. Kışın da topuklarının yumuşacık olmasını istiyorsan bu bakım ürünlerine göz at deriz!
From Natura El ve Ayak Peelingi
Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi
Herbaderm Topuk Çatlağı Bakım Kremi
Lapitak Topuk Çatlak Kremi
Neutrogena Norveç Formülü Zengin Ayak Kremi
TTO Clinic Ayak ve Topuk Bakım Kremi
Svr Xerial 30 Creme Pieds
Celenes By Sweden Cloudberry Topuk Çatlak Kremi
Tereson Ayak Bakım Kremi
Burts Bees Coconut Foot Cream
