Kışın Kuruyan Ayak Topuklarını Yumuşatacak Bakım Ürünleri

Ayaklarına iyi bir bakım yapmak istiyorsan bu peelingi deneyebilirsin. Nemlendirici ve ferahlatıcı peeling hem el hem ayak için kullanılabiliyor. Tırnak ve tırnak etlerine bakım yapan peelingin güzel bir kokusu var. Aydınlatıcı bakım da yapan ürünün içinde E vitamini var.

From Natura El ve Ayak Peelingi