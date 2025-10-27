"Oyunculuk Kutsal Değil" Çıkışıyla Meslektaşlarını Kızdıran Dilan Deniz'den Gelen Tepkilere Göndermeli Yanıt!

'En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” yorumunda bulunan Laçin'e Dilan Çiçek Deniz'den 'Herkesin her konu hakkında bilirkişi gibi fikrini söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk, doktorluk ya da öğretmenlik gibi net sınırları olan kutsal bir meslek değil.' tepkisi gelmişti.

Deniz'in bu açıklaması sektörde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ekin Türkmen “Oyunculuk çok kutsal bir meslek! Yazık bıktım sizlerden, kapladığınız alanlardan, saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller…” sözleriyle ateş püskürdü. Burak Sergen ise “O zaman bu meslekten para kazanmasın. Ben doktor, öğretmen olurum ama onlar oyuncu olamaz” diyerek oyunculuğun kutsallığını savundu.