"Oyunculuk Kutsal Değil" Çıkışıyla Meslektaşlarını Kızdıran Dilan Deniz'den Gelen Tepkilere Göndermeli Yanıt!

Gülistan Başköy
27.10.2025 - 13:46

'Oyunculuk kutsal bir meslek değil' yorumuyla sektörü birbirine katan Dilan Çiçek Deniz'den yeni açıklama geldi. Ekin Türkmen, Feyza Civelek, Burak Sergen gibi ünlü isimler birbiri ardına tepki gösterirken, Deniz sözlerinin arkasında durarak, 'Oyunculuğa kutsal denildiği noktada oyuncuların yaptıkları bazı hareketleri meşrulaştırmış olabiliyoruz.' sözleriyle dikkat çeken bir imada bulundu.

İşte detaylar...

Kaynak: 2. Sayfa

Her şey Berna Laçin'in Hilal Altınbilek'i estetikleri üzerinden eleştirmesiyle başlamıştı.

Her şey Berna Laçin'in Hilal Altınbilek'i estetikleri üzerinden eleştirmesiyle başlamıştı.

'En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” yorumunda bulunan Laçin'e Dilan Çiçek Deniz'den 'Herkesin her konu hakkında bilirkişi gibi fikrini söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk, doktorluk ya da öğretmenlik gibi net sınırları olan kutsal bir meslek değil.' tepkisi gelmişti. 

Deniz'in bu açıklaması sektörde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ekin Türkmen “Oyunculuk çok kutsal bir meslek! Yazık bıktım sizlerden, kapladığınız alanlardan, saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller…” sözleriyle ateş püskürdü. Burak Sergen ise “O zaman bu meslekten para kazanmasın. Ben doktor, öğretmen olurum ama onlar oyuncu olamaz” diyerek oyunculuğun kutsallığını savundu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ünlü oyuncudan yeni açıklama geldi.

