“Oyunculuk Kutsal Değil” Diyen Dilan Deniz’e Burak Sergen’den Sert Yanıt Geldi!

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.10.2025 - 10:47

Geçtiğimiz hafta Berna Laçin’in Hilal Altınbilek hakkında yaptığı estetik eleştirisi hala gündemde yer ediyor. Laçin, Altınbilek’in yeni dizisinde fakir kızı oynaması hakkında estetikli olması nedeniyle gerçekçi gelmediğini söylemişti. Kimileri hak vermiş, kimileri ise karşısında durmuştu. Dilan Deniz Çiçek de olaya dair yorum yaparken “Oyunculuk kutsal bir meslek değil” demesiyle gündem olmuştu. Burak Sergen de Dilan Deniz’i eleştirdi. Gelin detaylara geçelim!

Burak Sergen, “Oyunculuk kutsal bir meslek değil” sözleri karşısında öfkelendi.

Burak Sergen, “Oyunculuk kutsal bir meslek değil” sözleri karşısında öfkelendi.

Dilan Deniz için, “O zaman bu meslekten para kazanmasın” gibi düşüncelerini dile getirdi. Aynı zamanda mesleğinin kutsal olduğunu savunarak, “Ben doktor, öğretmen olurum ama onlar oyuncu olamaz” dedi.

