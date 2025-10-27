“Oyunculuk Kutsal Değil” Diyen Dilan Deniz’e Burak Sergen’den Sert Yanıt Geldi!

Geçtiğimiz hafta Berna Laçin’in Hilal Altınbilek hakkında yaptığı estetik eleştirisi hala gündemde yer ediyor. Laçin, Altınbilek’in yeni dizisinde fakir kızı oynaması hakkında estetikli olması nedeniyle gerçekçi gelmediğini söylemişti. Kimileri hak vermiş, kimileri ise karşısında durmuştu. Dilan Deniz Çiçek de olaya dair yorum yaparken “Oyunculuk kutsal bir meslek değil” demesiyle gündem olmuştu. Burak Sergen de Dilan Deniz’i eleştirdi. Gelin detaylara geçelim!