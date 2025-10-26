Hadise'nin Kombinini Eleştiren Nükhet Duru'nun Küvet Pozları Dikkat Çekti!
Birkaç ay önce Hadise'nin sahne kombinlerini ayıplayan eleştirilerde bulunan ünlü şarkıcı Nükhet Duru, bu sefer küvet pozlarıyla dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2024 yılında tayt açıklamasıyla damga vuran Nükhet Duru, Hadise'nin tartışılan kombinlerine de eleştirilerde bulunan isimler arasındaydı.
Artık ne oldu bilemiyoruz ama Nükhet Duru, ayıpladığı meseleyi özümsedi sanıyoruz. Duru, bu sefer de küvet pozlarıyla dikkat çekti.
