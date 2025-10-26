Hadise'nin Kombinini Eleştiren Nükhet Duru'nun Küvet Pozları Dikkat Çekti!

2024'te tayt kıyafet değil. Spor için bir şey. Haşa tayta karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyilebilir. Dışarıda ancak tunikle giyilebilir' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz aylarda ise Hadise'nin Harbiye Açıkhava’da verdiği konseri izleyen Atilla Atasoy'un övgü dolu 'Müthiş bir koreografi, müthiş bir Hadise” şeklindeki yorumuna verdiği cevapla dikkat çekmişti.

“Gözlerine perde mi indi Attilacığım?” diyerek Hadise'yi küçümseyen ve ayıplayan Nükhet Duru, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.