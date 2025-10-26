onedio
Hadise'nin Kombinini Eleştiren Nükhet Duru'nun Küvet Pozları Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.10.2025 - 22:05

Birkaç ay önce Hadise'nin sahne kombinlerini ayıplayan eleştirilerde bulunan ünlü şarkıcı Nükhet Duru, bu sefer küvet pozlarıyla dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2024 yılında tayt açıklamasıyla damga vuran Nükhet Duru, Hadise'nin tartışılan kombinlerine de eleştirilerde bulunan isimler arasındaydı.

2024'te tayt kıyafet değil. Spor için bir şey. Haşa tayta karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyilebilir. Dışarıda ancak tunikle giyilebilir' açıklamasında bulunmuştu. 

Geçtiğimiz aylarda ise Hadise'nin Harbiye Açıkhava’da verdiği konseri izleyen Atilla Atasoy'un övgü dolu 'Müthiş bir koreografi, müthiş bir Hadise” şeklindeki yorumuna verdiği cevapla dikkat çekmişti. 

“Gözlerine perde mi indi Attilacığım?” diyerek Hadise'yi küçümseyen ve ayıplayan Nükhet Duru, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

Artık ne oldu bilemiyoruz ama Nükhet Duru, ayıpladığı meseleyi özümsedi sanıyoruz. Duru, bu sefer de küvet pozlarıyla dikkat çekti.

Pazar gününü küvet pozlarıyla kutlamaya karar veren Nükhet Duru, paylaşımına, 

'Arka arkaya 2 konser sonrası, eve dönüp çalışma odamda makyajımı sileyim derken, küvete düşüverdim😂😃🤭 Çok mutlu bir pazar günü olsun🥰' notunu düştü.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
