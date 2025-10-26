onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ex'i Kendall Jenner ve Karısı Hailey Bieber'la Konsere Giden Justin Bieber'ın "Kucaklayıcı" Hali Dile Düştü!

Ex'i Kendall Jenner ve Karısı Hailey Bieber'la Konsere Giden Justin Bieber'ın "Kucaklayıcı" Hali Dile Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.10.2025 - 20:02

Bir konserde dünyaca ünlü model Kendall Jenner ve eşi Hailey Bieber'la sarmaş dolaş görüntülenen Justin Bieber'ın fazla 'kucaklayıcı' tavrı dikkat çekti!

Buyrun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2018 yılında evlenen Hailey Bieber ve Justin Bieber, Hollywood'un en gözde ve en tartışmalı çiftleri arasında yer alıyor biliyorsunuz.

2018 yılında evlenen Hailey Bieber ve Justin Bieber, Hollywood'un en gözde ve en tartışmalı çiftleri arasında yer alıyor biliyorsunuz.

Justin Bieber'ın senelerdir hala konuşulan en büyük aşkı Selena Gomez'le keskin ayrılığından yalnızca birkaç ay sonra, küçüklüğünden bu yana kendisine hayran olan Hailey Bieber ile evlenmesi büyük sansasyon yaratmıştı hatırlarsanız. 

Bir dönem dağılan sonra da toparlanamayan Justin Bieber'ın salaş, özensiz halinin yanında parlayan Hailey Bieber'a milyonlarca kişi üzülürken, bir o kadarı da Selena Gomez'e yaşatılandan sonra ancak bunu hak ettiğini savundu. 

Justin Bieber'ın Hailey'e çok da bayılmıyormuş gibi gözüken görüntüleri sinirleri her defasında hoplatırken,  hep bizim anlayamadığımız bir ilişki dinamiğine sahip olduklarına inandık.

Hailey'nin çok yakın arkadaşı, Justin Bieber'ın eski sevgilisi Kendall Jenner'la aralarındaki bağ da hep çok tartışılan meselelerden biri oldu.

Hailey'nin çok yakın arkadaşı, Justin Bieber'ın eski sevgilisi Kendall Jenner'la aralarındaki bağ da hep çok tartışılan meselelerden biri oldu.

Justin Bieber'ın eski sevgilisi olan Kendall Jenner'ın sürekli Bieber'ların evinde, Bieber'larla tatilde ve eğlencede görüntülenmesi hep tuhaf bulundu. 

Üstelik her seferinde de oldukça samimi gördük bu üçlüyü. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay yaşandı. Bu sefer de beraber konsere giden Hailey Bieber, Kendall Jenner ve Justin Bieber, fazla samimi halleriyle yeniden dillere düşmeyi başardı.

Buyurun, önce eski sevgilisi ve karısını kimselere bırakmamak üzere kucaklayarak konseri izleyen Justin Bieber'ı beraber görelim...

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın