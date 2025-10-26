Ex'i Kendall Jenner ve Karısı Hailey Bieber'la Konsere Giden Justin Bieber'ın "Kucaklayıcı" Hali Dile Düştü!

Justin Bieber'ın senelerdir hala konuşulan en büyük aşkı Selena Gomez'le keskin ayrılığından yalnızca birkaç ay sonra, küçüklüğünden bu yana kendisine hayran olan Hailey Bieber ile evlenmesi büyük sansasyon yaratmıştı hatırlarsanız.

Bir dönem dağılan sonra da toparlanamayan Justin Bieber'ın salaş, özensiz halinin yanında parlayan Hailey Bieber'a milyonlarca kişi üzülürken, bir o kadarı da Selena Gomez'e yaşatılandan sonra ancak bunu hak ettiğini savundu.

Justin Bieber'ın Hailey'e çok da bayılmıyormuş gibi gözüken görüntüleri sinirleri her defasında hoplatırken, hep bizim anlayamadığımız bir ilişki dinamiğine sahip olduklarına inandık.