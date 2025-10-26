Ex'i Kendall Jenner ve Karısı Hailey Bieber'la Konsere Giden Justin Bieber'ın "Kucaklayıcı" Hali Dile Düştü!
Bir konserde dünyaca ünlü model Kendall Jenner ve eşi Hailey Bieber'la sarmaş dolaş görüntülenen Justin Bieber'ın fazla 'kucaklayıcı' tavrı dikkat çekti!
Buyrun, detayları beraber inceleyelim.
2018 yılında evlenen Hailey Bieber ve Justin Bieber, Hollywood'un en gözde ve en tartışmalı çiftleri arasında yer alıyor biliyorsunuz.
Hailey'nin çok yakın arkadaşı, Justin Bieber'ın eski sevgilisi Kendall Jenner'la aralarındaki bağ da hep çok tartışılan meselelerden biri oldu.
Buyurun, önce eski sevgilisi ve karısını kimselere bırakmamak üzere kucaklayarak konseri izleyen Justin Bieber'ı beraber görelim...
Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
