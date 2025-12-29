Partnerinle Arandaki Bağ Bir Tat Olsaydı Ne Olurdu?
Bazı ilişkiler damağında tatlı bir iz bırakır, bazıları yakar, bazıları ekşitir ama yine de vazgeçemezsin. Çünkü aşk, sadece hislerle değil; alışkanlıklarla, ihtiyaçlarla ve duygusal doyumla da ilgilidir. Peki senin partnerinle arandaki bağ bir tat olsaydı, hangisi olurdu? Bu test, ilişkinin ruhunu damağında hissettirecek.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Partnerinle en çok hangi anlarda mutlu hissediyorsun?
4. Tartışmalarınız genelde nasıl biter?
5. Bu ilişki sana ne hissettiriyor?
6. Partnerin seni en çok nasıl etkiliyor?
7. İlişkide en çok neye ihtiyaç duyuyorsun?
8. Birlikteyken zaman nasıl geçiyor?
9. Partnerinle arandaki bağ sence…
10. Bir ilişkide seni en çok ne yorar?
Tatlı Bir Bağ: Ev Yapımı Kek Gibi Bir Aşk
Tuzlu Bir Bağ: Zeytinli Poğaça Gibi Sağlam
Acı Bir Bağ: Iskender Üzerine Acı Sos Gibi
Ekşi Bir Bağ: Limonlu Cheesecake Gibi Karmaşık
