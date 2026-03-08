MART
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
, Ev Yaşam
, Hediye
Bissell Halı Koltuk Yıkama Makinesinden Araç Süpürgelerine Haftanın En Çok Satan Ürünleri Bu Listede!

etiket Bissell Halı Koltuk Yıkama Makinesinden Araç Süpürgelerine Haftanın En Çok Satan Ürünleri Bu Listede!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.03.2026 - 11:39

Haftanın özeti çıktı! Bazı ürünler var ki sadece indirimde oldukları için değil, gerçekten hayatımızı kolaylaştırdıkları için sepetlerin vazgeçilmezi oldular. Edebiyatın klasiklerinden ev temizliğinin devlerine, sporcu dostu atıştırmalıklardan bebek bakımına kadar bu hafta en çok nelerin kapış kapış gittiğine gelin birlikte bakalım:

Bu içerik 08.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lekelerin korkulu rüyası: Halı ve koltuklarda profesyonel temizlik!

Lekelerin korkulu rüyası: Halı ve koltuklarda profesyonel temizlik!

Halıdaki o çıkmayan kahve lekesinden koltuklardaki kirlere kadar her şeyi yok eden Bissell, haftanın yıldızı!

FIRSAT BİLGİSİ: Sepette FIRSAT5 kodunu kullanarak Spotclean Pro ve seçili modellerde %5 indirim kazanabilirsiniz!

Bissell Spotclean Pro Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Kullanıcı yorumu:

Çok memnun kaldım herkesin evinde olması gereken bir makine. Koltuklarımdan çıkan kire inanmadım. Kullanımı çok pratik, kablosu uzun çekimi güzel bir depoda üçlü koltuk yıkadım. Çok araştırdım, iyi ki bunu almışım. Çok teşekkür ederim 👍

Zihin açan bir klasik: Kadın edebiyatının en güçlü manifestosu!

Zihin açan bir klasik: Kadın edebiyatının en güçlü manifestosu!

Kadın edebiyatının en güçlü manifestolarından biri olan bu başucu kitabı, bu hafta da en çok satanlar listesinin zirvesindeki yerini koruyor. Kütüphanesine derinlik katmak isteyenlerin ilk tercihi.

Kendine Ait Bir Oda - Virginia Woolf

Evde spa konforu: Günün yorgunluğunu sırtınızdan söküp atın!

Evde spa konforu: Günün yorgunluğunu sırtınızdan söküp atın!

9 kademeli hızı ve 16 farklı başlığıyla derin doku masajı yapan bu cihaz, her kas grubuna özel terapi sunuyor. Sessiz çalışması ve Type-C şarj özelliğiyle tam bir hayat kurtarıcı.

SMAYLING 16 Başlıklı Elektrikli Masaj Aleti

Termosun en tarz hali: Pratik pipet desteğiyle her an yanınızda!

Termosun en tarz hali: Pratik pipet desteğiyle her an yanınızda!

Dahili pipeti ve sızdırmaz yapısıyla spor yaparken veya araçta su içmeyi bir keyfe dönüştüren Stanley, kalitesi ve rengiyle bu haftanın en popüler 'lifestyle' parçası oldu.

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler Pipetli Termos Bardak, 0.89 L

Bebeklere bitkisel dokunuş: Annelerin güvenini kazanan doğal içerik!

Bebeklere bitkisel dokunuş: Annelerin güvenini kazanan doğal içerik!

Doğal içeriği ve kendinden yumuşatıcılı formülüyle annelerin güvenini kazanan Siveno, vegan içeriğiyle bebeklerin hassas cildi için bu hafta da kapış kapış gitti.

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı (2 Adet)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küçük ama devasa güç: Hem süpürür hem üfler!

Küçük ama devasa güç: Hem süpürür hem üfler!

Sadece süpürmekle kalmıyor, aynı zamanda üfleme özelliğiyle en dar alanlardaki tozları uçuruyor! Cam kırıcı ve kemer kesici gibi acil durum özellikleriyle donatılan bu mor şıklık, her araçta olması gereken bir teknoloji.

7Go AHV-14 2'si 1 Arada Kablosuz Araç İçi Süpürge

Toza yer yok: Samsung gücüyle ev temizliğinde hız!

Toza yer yok: Samsung gücüyle ev temizliğinde hız!

Samsung’un güçlü vakum performansıyla toz torbası derdine son veren bu mor canavarı, ev temizliğinde hız ve hijyen arayanların bu haftaki favorisi oldu.

Uygun fiyatıyla şaşırtan bu ürün sadece 3.899 TL. 

Samsung VC07R302MVP/TR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Kullanıcı yorumu:

Parasının hakkını veren bir süpürge. Hem çeyizime hem anneme aldım. İkisi de birbirinden güzel. Ben çok beğendim. Halıları kaldıra kaldıra süpürüyor. Toz haznesini boşaltmak temizlemek çok kolay. Yüksek fiyatlı süpürgelere boş yere beş katı para vermeye gerek yok

Işıl ışıl bir cilt: Hem nemlendirir hem kusurları örter!

Işıl ışıl bir cilt: Hem nemlendirir hem kusurları örter!

Pürüzsüz ve nemli bir görünüm sunarken SPF 50+ korumasıyla cildi güneşten koruyan bu cushion fondöten, makyaj çantalarının bu haftaki en popüler üyesi.

Missha Magic Cushion Moist Up SPF 50+/PA+++ (No.21)

Doğa seni çağırıyor: Hem şehirde hem outdoor'da sağlam adımlar!

Doğa seni çağırıyor: Hem şehirde hem outdoor'da sağlam adımlar!

Hem şehirde hem de engebeli yollarda konforundan ödün vermeyenlerin tercihi Adidas Terrex, sağlamlığı ve şıklığıyla outdoor tutkunlarını bu hafta da yalnız bırakmadı.

adidas Terrex Trailmaker Outdoor Ayakkabı

Protein deposu: Spor sonrası en pratik lezzet durağı!

Protein deposu: Spor sonrası en pratik lezzet durağı!

Spordan sonra veya gün içinde sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için 32'li paket büyük bir avantaj sağladı. Pratik ve lezzetli bir enerji kaynağı arayanların sepetinde ilk sırada.

Protein Ocean PROTEİN BAR 32'Lİ PAKET

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konforun zirvesi: Sokak stilini ev rahatlığıyla buluşturun!

Konforun zirvesi: Sokak stilini ev rahatlığıyla buluşturun!

Ayarlanabilir paçası ve premium kumaşıyla hem sokak stilini yansıtan hem de ev konforunu yaşatan bu eşofman altı, rahatlığından ödün vermeyenlerin tercihi oldu.

Kışlık VOID Siyah Premium Ayarlanabilir Paça Oversize Eşofman Altı

Patili dostlara kaliteli beslenme: Kısırlaştırılmış kedilere özel formül!

Patili dostlara kaliteli beslenme: Kısırlaştırılmış kedilere özel formül!

10 kg'lık ekonomik paketiyle kedi sahiplerinin yüzünü güldüren Royal Canin, kısırlaştırılmış kedilerin ideal kilosunu korumasına yardımcı olurken lezzetiyle de minik dostlarımızı mutlu etti.

Royal Canin Sterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması 10 Kg

İkili rahatlık: Gardırobunuzun en yumuşak parçası!

İkili rahatlık: Gardırobunuzun en yumuşak parçası!

Yumuşacık dokusu ve modern kesimiyle PAEN hoodie paketi, avantajlı fiyatıyla bu haftanın en çok satan giyim fırsatı olmayı başardı.

PAEN 2'li Hoodie Paketi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın