Bissell Halı Koltuk Yıkama Makinesinden Araç Süpürgelerine Haftanın En Çok Satan Ürünleri Bu Listede!
Haftanın özeti çıktı! Bazı ürünler var ki sadece indirimde oldukları için değil, gerçekten hayatımızı kolaylaştırdıkları için sepetlerin vazgeçilmezi oldular. Edebiyatın klasiklerinden ev temizliğinin devlerine, sporcu dostu atıştırmalıklardan bebek bakımına kadar bu hafta en çok nelerin kapış kapış gittiğine gelin birlikte bakalım:
Bu içerik 08.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Lekelerin korkulu rüyası: Halı ve koltuklarda profesyonel temizlik!
Zihin açan bir klasik: Kadın edebiyatının en güçlü manifestosu!
Evde spa konforu: Günün yorgunluğunu sırtınızdan söküp atın!
Termosun en tarz hali: Pratik pipet desteğiyle her an yanınızda!
Bebeklere bitkisel dokunuş: Annelerin güvenini kazanan doğal içerik!
Küçük ama devasa güç: Hem süpürür hem üfler!
Toza yer yok: Samsung gücüyle ev temizliğinde hız!
Işıl ışıl bir cilt: Hem nemlendirir hem kusurları örter!
Doğa seni çağırıyor: Hem şehirde hem outdoor'da sağlam adımlar!
Protein deposu: Spor sonrası en pratik lezzet durağı!
Konforun zirvesi: Sokak stilini ev rahatlığıyla buluşturun!
Patili dostlara kaliteli beslenme: Kısırlaştırılmış kedilere özel formül!
İkili rahatlık: Gardırobunuzun en yumuşak parçası!
