Sen Hangi Yılbaşı Ağacısın?
Yılbaşı ağacı sadece süs değildir. Kimisi simetri ister, kimisi renk karmaşası sever, kimisi de “olsun da nasıl olursa olsun” der. Aslında yılbaşı ağacını nasıl sevdiğin, hayata nasıl baktığını fısıldar. Bu test; zevklerini, küçük alışkanlıklarını ve karakterini alıp seni bir yılbaşı ağacına dönüştürüyor.
Hazırsan soruları cevaplamaya başla!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Evde en çok zaman geçirdiğin köşe hangisi?
3. Yeni yıla başka bir ülkede girme şansın olsa, hangisini tercih edersin?
4. Hayatta seni en çok ne yorar?
5. İnsanlar seni en çok nasıl tanımlar?
6. Sosyal ortamlarda genelde…
7. Hayatta katlanamadığın bir şey?
8. Yeni yıl senin için ne demek?
9. Yılbaşında birine hediye verecek olsan, paketi nasıl olurdu?
10. Sence yeni yıl hangi renk?
Klasik ve Zarif Yılbaşı Ağacı
Sıcak ve Duygusal Yılbaşı Ağacı
Rengarenk ve Enerjik Yılbaşı Ağacı
Umursamaz Yılbaşı Ağacı
