Sen Hangi Yılbaşı Ağacısın?

Sen detaylara önem veren, estetikle beslenen bir karaktere sahipsin. Hayatında her şeyin bir dengesi, bir yeri olsun istiyorsun. Gösterişten çok kalite, kalabalıktan çok uyum arıyorsun. Bu yüzden insanlar seni ilk bakışta mesafeli sansa da, yakından tanıyanlar ne kadar ince düşündüğünü bilir. Senin yılbaşı ağacın sade ama etkileyici. Az süs vardır ama her biri bilinçli seçilmiştir. Işıklar beyaz ya da sıcak sarıdır, hiçbir şey göz yormaz. Bu ağaç, senin kontrollü ama zarif duruşunu yansıtır.