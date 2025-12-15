Burcuna Göre Sen Hangi “Meme” Kedisisin?
İnternet aleminin asıl kralları kim dersen, cevap belli: Kediler! Ama öyle sıradan kediler değil… Mimikleriyle, duruşlarıyla, verdiği tepkilerle tarihe geçmiş, her platformu sallamış “meme” kediler! Peki senin burcun hangi efsane kedinin enerjisini taşıyor? Bu testte burcunu seçiyorsun ve seni temsil eden meme kedisiyle tanışıyorsun. Hem eğlenmek garanti hem de “Ben tam olarak böyleyim!” diyeceğin sonuçlar seni bekliyor.
Hazırsan başlayalım!
Burcunu seç!
Grumpy Cat
Smudge the Cat
Nyan Cat
Crying Cat
Keyboard Cat
Woman Yelling at Cat
Longcat
Bongo Cat
Lil Bub
Business Cat
Monorail Cat
Ceiling Cat
