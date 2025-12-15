onedio
Burcuna Göre Sen Hangi "Meme" Kedisisin?

Burcuna Göre Sen Hangi “Meme” Kedisisin?

Tuğba Karakoç
15.12.2025 - 17:01

İnternet aleminin asıl kralları kim dersen, cevap belli: Kediler! Ama öyle sıradan kediler değil… Mimikleriyle, duruşlarıyla, verdiği tepkilerle tarihe geçmiş, her platformu sallamış “meme” kediler! Peki senin burcun hangi efsane kedinin enerjisini taşıyor? Bu testte burcunu seçiyorsun ve seni temsil eden meme kedisiyle tanışıyorsun. Hem eğlenmek garanti hem de “Ben tam olarak böyleyim!” diyeceğin sonuçlar seni bekliyor.

Hazırsan başlayalım!

Burcunu seç!

Grumpy Cat

Grumpy Cat

Koç’un hızlı, net ve sabırsız enerjisi tam olarak Grumpy Cat’e denk geliyor. İçinde bir yerlerde hep “Bunu yapmak zorunda mıyım gerçekten?” diyen bir tarafın var. Dışarıdan soğuk, sert ve pek de memnun görünmeyebilirsin ama aslında seni tanıyanlar bilir: Tepkilerin net olduğu kadar komiktir de. Sen istemesen bile insanların seni eğlenceli bulduğu o hafif sinirli hallerin tıpkı Grumpy Cat’in internet efsanesine dönüşmesi gibi doğal bir çekim yaratıyor.

Smudge the Cat

Smudge the Cat

Boğa burcunun huzur, konfor ve yemek düşkünlüğü Smudge the Cat’in dünyasındaki “Ben sadece rahat yemek yemek istiyorum, neden tartışıyoruz?” enerjisiyle birebir örtüşüyor. İçten içe drama istemiyor, çevrendeki olaylar büyüdükçe yüzünde otomatik bir “???” ifadesi beliriyor. Sen, tıpkı Smudge gibi, kendi köşende keyfine bakmayı seviyorsun. Sana göre hayat basit olmalı: iyi yemek, kaliteli ortam, drama-free insan ilişkileri. Ancak biri seni sıkıştırınca verdiğin hafif panik ama komik tepkiler seni hem sempatik hem de ikonik yapıyor.

Nyan Cat

Nyan Cat

İkizlerin enerji dalgaları bazen o kadar yüksek, o kadar renkli, o kadar değişken ki… anlatmanın en doğru yolu Nyan Cat! Hem renkli, hem hareketli, hem de internetin en ikonik sesli-görsel kaoslarından biri. Sen de her ortamda dikkat çeker, enerjinle çevrendeki insanları şaşırtır, güldürürsün. Sürekli yeni bir konuya dalman, bir anda ortaya atılan fikirlerin, sürekli değişen planların Nyan Cat’in uzayda hiç durmadan süzülmesine benziyor. “Her yerdeyim ama aslında hiçbir yerde değilim” vibe’ı sende çok var.

Crying Cat

Crying Cat

Yengeç’in hassas, duygusal ve empatisi yüksek enerjisi tam olarak Crying Cat ile özdeşleşiyor. Senin duyguların derin, kolay kolay küçümsenecek cinsten değil. Bir şey olduğunda dışarıdan belli etmiyor gibi görünsen de yüzündeki minicik değişim her şeyi ele veriyor Crying Cat gibi. Sevdiklerine karşı aşırı korumacı oluşun, en küçük ayrıntıda bile duygusallaşman seni insanların gözünde çok tatlı ve gerçek kılıyor. Birine kırıldığında içinden “Keşke böyle olmasaydı…” diye geçiren o iç sızısı var ya… işte tam olarak Crying Cat estetiği.

Keyboard Cat

Keyboard Cat

Aslan'ın doğal sahne enerjisi, karizması ve “Spotlight benim!” duruşu tam olarak Keyboard Cat’le örtüşüyor. Girdiğin ortamda dikkatin sana yönelmesi kaçınılmaz; bunu istemesen bile yapıyorsun. Keyboard Cat'in piyano çalarak tüm interneti fethetmesi gibi sen de yeteneklerin, konuşma tarzın ve özgüveninle kalabalıkları büyülüyorsun. Sen eğlencelisin, yaratıcı ve çok yönlüsün. İnsanlara enerji veriyor, ortamı renklendiriyor ve sıkıcı atmosferleri saniyeler içinde canlandırıyorsun. Bir şey yaptığında abartılı ya da gösterişli bulunduğunu düşünenler olabilir ama doğrusu şu ki: Sen olmasan hayat çok daha sıkıcı olurdu.

Woman Yelling at Cat

Woman Yelling at Cat

Başak’ın sakin, analitik ve detaycı enerjisi, Woman Yelling at Cat memesindeki masumca oturan beyaz kedinin duruşunu mükemmel şekilde yansıtıyor. Etrafın ne kadar kaotik olursa olsun, sen çoğu zaman iç sesinle “Ben burada sadece mantıklı davranmaya çalışıyorum…” modundasın. O meşhur memedeki gibi birileri bağırır, drama yaratır, abartır; sen ise içinden “Bu gerçekten gerekli miydi?” diye geçirirsin. Başak olduğun için minimal bir sabrın vardır ama aynı zamanda inanılmaz mantıklısındır. Bu da seni memedeki o sakin ve hafif bıkkın ifadeyle özdeşleştiriyor.

Longcat

Longcat

Terazi’nin zarif, estetik ve dengeli enerjisi tam olarak Longcat’le eşleşiyor. İnternetin en kült kedilerinden biri olan Longcat, uzadıkça uzayan o kusursuz formuyla adeta düşünüldüğünde bile huzur veren bir ikon. Senin de varlığın böyle: ortama girdiğinde bir ferahlık, bir sakinlik, bir estetik hissi yayılıyor. Uzun boyun, ince yapın ya da ruhsal zarafetin fark etmeksizin sende “uzayan” bir şey var: Nezaket. Tartışmaları yumuşatma, insanları bir araya getirme, herkese iyi davranma özelliğin seni Longcat gibi ikonik kılıyor.

Bongo Cat

Bongo Cat

Akrep’in derin, gizemli ama bir o kadar da tutkulu enerjisi Bongo Cat’e çok yakışıyor. İlk bakışta masum, tatlı ve minimal duruyorsun ama bir konuda tutkunu tetikleyen bir şey olduğunda tüm enerjin bir anda aktive oluyor  tıpkı Bongo Cat’in tatlı tatlı ritim tutması ama içinde sınırsız bir hız ve yoğunluk saklaması gibi.

Lil Bub

Lil Bub

Yay’ın neşeli, pozitif ve sürekli keşif halinde enerjisi Lil Bub’la mükemmel uyum içinde. Lil Bub’un tatlı, farklı ve sevimli görünüşü gibi sen de girdiğin ortama pozitif bir hava katıyorsun. İnsanların sana baktığında içlerinin ısınması çok normal  enerjin doğal bir çekim yaratıyor. Yay’ın merak duygusu, macera isteği ve bitmeyen hareketliliği Lil Bub’un interneti fethetmesine benziyor. Bir an durduğunu görmek zor; hep bir sonraki eğlenceye doğru yol alıyorsun.

Business Cat

Business Cat

Oğlak’ın çalışkan, disiplinli ve hedef odaklı enerjisi Business Cat ile birebir örtüşüyor. Senin için hayat düzen, plan ve başarı üzerine kurulu. İnsanlar seni bazen fazla ciddi bulabilir ama gerçek şu ki: Bir şeyi kafana koyduysan mutlaka yaparsın. Business Cat’in takım elbiseli, iş bitirici imajı gibi sen de ciddiyetinle saygı uyandırıyorsun. Toplantıları sen toplar, işleri sen düzene koyar, karmaşıklığı saniyede çözüme ulaştırırsın.

Monorail Cat

Monorail Cat

Kova'nın yenilikçi, uçuk, sıra dışı ve “Kimsenin aklına gelmeyen şeyleri yaparım” enerjisi Monorail Cat ile mükemmel uyum sağlıyor. Monorail Cat’in tuhaf, beklenmedik ve efsanevi pozisyonu tam olarak senin zihninin çalışma şekli gibi: hiçbir kalıba sığmayan, özgün ve tamamen kendine has. Kova olarak farklı olmayı seversin, hatta bunu özellikle değil, doğal olarak yaparsın. Monorail Cat gibi, nerede nasıl duracağını kimse çözemese de herkes seni merakla izler.

Ceiling Cat

Ceiling Cat

Balık’ın ruhani, sezgisel ve hayalperest enerjisi tam olarak Ceiling Cat ile uyuşuyor. Tıpkı tavan arasından bakan o ikonik kedi gibi, sen de olaylara yukarıdan bakan, sezgileriyle hareket eden, herkesi anlayan bir ruh haline sahipsin.

