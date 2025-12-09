Sen bir romanın iç sesi gibisin. Çok konuşmasan da zihnin sürekli çalışır; görünüşün de bunu yansıtır. İnce, kemikli bir yüz yapısı; derin, biraz yorgun ama dikkat çekici gözler… Göz altlarında hafif gölgeler vardır; hayatı çok düşünmekten gelen bir iz gibi. Saçların genelde doğal hâlindedir, dalgalı ya da hafif dağınık; sanki bir fikirden diğerine koşmuşsun da taramaya vakit bulamamışsın. Giyim tarzın sade ama karakterlidir. Yumuşak dokulu kazaklar, omuzlarına tam oturan kabanlar, pastel veya toprak tonları sana yakışır. Abartıdan uzaksın ama detaylar ince bir kolye, eski bir saat— seni tamamlar. Romanlarda pencereden dışarı bakarken çizilen kadın sensin. Psikolojik olarak derinsin; duygularını saklarsın ama yok saymazsın. Bu da görünüşüne “ulaşılamaz ama gerçek” bir hava katar. Seni çizen biri, gözlerine özellikle zaman harcar.