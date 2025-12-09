onedio
Roman Kahramanı Olsaydın Nasıl Gözükürdün?

Roman Kahramanı Olsaydın Nasıl Gözükürdün?

Tuğba Karakoç
09.12.2025 - 10:03

Bu test; zevklerinden psikolojine, hayata karşı duruşundan küçük alışkanlıklarına kadar seni tanıyıp,  bir roman karakterine benzetiyor. Cevaplarını içinden geldiği gibi ver ve sonucu öğren!

Hazırsan başlayalım..

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Hayat seni en çok hangi anda yakalıyor?

4. Kendinle baş başa kaldığında genelde ne yaparsın?

5. İnsanlar seni ilk tanıdığında genelde ne der?

6. Stresle başa çıkma biçimin hangisine yakın?

7. Boş bir günün ideal hali nedir?

8. Aşk senin için neye benzer?

9. İnsanlarda seni en çok etkileyen özellik hangisi?

10. Kendini hangi kelime daha iyi anlatır?

Melankolik Entelektüel Kadın

Sen bir romanın iç sesi gibisin. Çok konuşmasan da zihnin sürekli çalışır; görünüşün de bunu yansıtır. İnce, kemikli bir yüz yapısı; derin, biraz yorgun ama dikkat çekici gözler… Göz altlarında hafif gölgeler vardır; hayatı çok düşünmekten gelen bir iz gibi. Saçların genelde doğal hâlindedir, dalgalı ya da hafif dağınık; sanki bir fikirden diğerine koşmuşsun da taramaya vakit bulamamışsın. Giyim tarzın sade ama karakterlidir. Yumuşak dokulu kazaklar, omuzlarına tam oturan kabanlar, pastel veya toprak tonları sana yakışır. Abartıdan uzaksın ama detaylar  ince bir kolye, eski bir saat— seni tamamlar. Romanlarda pencereden dışarı bakarken çizilen kadın sensin. Psikolojik olarak derinsin; duygularını saklarsın ama yok saymazsın. Bu da görünüşüne “ulaşılamaz ama gerçek” bir hava katar. Seni çizen biri, gözlerine özellikle zaman harcar.

Güçlü ve Zarif Lider Kadın

Senin roman kahramanı hâlin net çizgilere sahiptir. Keskin bakışlar, dik bir duruş, yürürken bile kararlılık hissi… Yüz hatların belirgindir; çene hattın güçlüdür, bakışların doğrudan karşısındakini bulur. Saçların düzenlidir; ister topuz ister düz, kontrol sende olduğu bellidir. Kıyafetlerinde temiz hatlar öne çıkar. Blazer ceketler, düz kesim elbiseler, koyu mavi, siyah ve bej tonları… Minimal ama iddialısın. Senin güzelliğin “bakınca güven veren” cinstendir. Karakterin gibi görünüşün de istikrarlıdır. Roman boyunca kriz anlarında ayakta kalan, çevresine yön veren karakter sensin. Çizimlerde omuzlarına ve duruşuna özellikle vurgu yapılmalı.

Tutkulu ve Çarpıcı Kadın

Sen romanın ateşisin. İlk bakışta fark edilir, unutulmaz bir iz bırakırsın. Büyük ya da derin bakışlı gözler, belirgin dudaklar, sıcak bir cilt tonu… Saçların hacimli, canlı ve dikkat çekicidir; ister kıvırcık ister düz, ama kesinlikle karakterlidir. Renklerden korkmazsın. Bordolar, kırmızılar, koyu yeşiller… Takılar, ruj, aksesuar senin kimliğinin parçasıdır. Girdiğin ortamda hikâyenin ritmi değişir. Psikolojik olarak yoğunsun; duyguların görünüşüne yansır. Bir ressam seni çizerken özellikle gözlerinle dudakların arasındaki ifadeyi yakalamaya çalışır.

Özgür Ruhlu ve Gizemli Kadın

Sen anlatılmaktan çok sezilen bir kahramansın. Yüzün net tanımlanamaz ama akılda kalır. Bakışların bazen uzakta, bazen çok yakında. Saçların doğal, rüzgârla uyumlu bir hâlde… Belki kısa, belki uzun ama özgür. Giyim tarzın bohem detaylar taşır. Oversize parçalar, etnik dokular, rahat ayakkabılar… Senin güzelliğin kuralsızdır. Aynaya bakmadan da dışarı çıkabilirsin. Psikolojin karmaşık ama dürüst. Roman seni çözer ama bitiremez. Çizimlerde yüzünden çok atmosferin önemlidir.

Sessiz ve Derin Erkek

Sen romanın ağır yürüyen ama iz bırakan karakterisin. Uzun bakışlar, az mimik… Yüz hatların sade ama etkileyicidir. Kaşların belirgin, gözlerin düşünceli. Sakal varsa düzgün ama abartısızdır. Kıyafetlerin sade: koyu renk montlar, düz gömlekler, temiz ayakkabılar. Göze sokmayan ama yakışan bir stilin var. Psikolojin içe dönük ama güçlü. Çizimde gözlerin ön plandadır çünkü asıl hikâye oradadır.

Karizmatik ve Kontrollü Erkek

Sen romanın lider figürüsün. Düzgün yüz hatları, net bir duruş, yürüyüşün bile planlı. Bakışların kararlı, gülüşün ölçülüdür. Saç ve sakal her zaman düzenlidir. Kıyafetlerin keskin ve nettir. Ceketler, saatler, koyu renkler… Senin görünüşün güven verir. Psikolojin yönetici bir zihin taşır. Çizerken omuzlar ve duruş mutlaka vurgulanmalı.

Tutkulu ve Çekici Erkek

Sen romanın enerjisisin. Canlı bakışlar, belirgin mimikler, sıcak bir aura… Saçların biraz dağınık olabilir ama bu seni daha çekici yapar. Sakal ya da sakalsız fark etmez; yüzünde ifade boldur. Kıyafetlerinde rahat ama iddialı parçalar vardır. Deri ceket, koyu tişörtler, dikkat çeken detaylar… Psikolojin yoğun; duygularını gizlemezsin. Çizimde yüz ifadelerin kilit noktadır.

Yalnız ve Gizemli Erkek

Sen romanın gece karakterisin. Keskin olmayan ama derin yüz hatları, gölgeli bakışlar… Sessizliğin konuşur. Saçların genelde doğal, biraz umursamaz bir hâlde. Koyu renkler, sade kıyafetler, düşük profil… Ortamda fark edilmezsin ama akılda kalırsın. psikolojik olarak iç çatışmaların vardır. Çizerken ışık–gölge oyunları seni en iyi yansıtan detay olur.

