Kylie Minogue Yeni Yıla Hazır: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Liz Lemon
02.01.2026 - 19:01

Aralık ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Kylie Minogue geri dönüşüyle sevenlerini çok mutlu etti. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

1. Kylie Minogue - XMAS

2. GloRilla - MARCH

3. OneRepublic - Give Me Something

4. Fatboy Slim & The Rolling Stones - Satisfaction Skank

5. JADE - Church

6. Ice Spice, Tokischa - Thootie

7. Merve Özbey & Mustafa Ceceli - Duramıyorum

8. Zeynep Bastık - Zor

9. Serdar Ortaç - Kemik

10. Tarkan - Anılarla Yaşamak

11. Gazapizm - Aborjin

