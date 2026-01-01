Sevgili Balık, bugün Chiron, ileri hareketine başlıyor ve bu hareket kariyerinde, öz değerin ve maddi konularınla ilgili bir yarayı iyileştiriyor. Emeklerinin karşılığını istemek konusunda daha cesur olacağın bir döneme giriyorsun şimdi. Bu, senin için hem maddi hem de manevi açıdan oldukça önemli bir gelişme olacak.

Tabii bugün yeteneklerini küçümsemek yerine, onları sahiplenme kararlılığına da kavuşacaksın. Chiron'un etkisi ile değerinin pazarlık konusu olmadığını da fark edeceksin. Kendine olan güveninin artacağı bu dönemde, yeteneklerini daha iyi bir şekilde kullanabileceksin. İşte bu sayede istediğin ve hak ettiğin maddi ve manevi değeri alacaksın. Şimdi sınırları belirleme sırası sende!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, daha sağlam ve güven veren bağlar kurma arzusu içerisinde olabilirsin bugün! Şimdi romantik ilişkilerinde sadece sevgi değil, aynı zamanda istikrar da arıyorsun. Bu, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Yani, sevgi dolu ve istikrarlı bir aşk hayatı seni bekliyor. Tabii aşkı sahiplenmeli ve talep ettiğin güveni sen de karşı tarafa göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…