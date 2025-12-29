Sevgili Balık, bugün gözler tamamen senin üzerinde! Kariyerindeki görünürlük, statü ve sorumlulukların bugün ön planda. Merkür ile Satürn karesi, sanki bir megafonla sana “daha ciddi olma” çağrısı yapıyor. Lakin üzerine düşen bir görev, belki de beklediğinden daha zorlu olabilir. Ancak bu, kariyer hayatında bir dönüm noktası.

Bugün emek verdiğin bir işin ağırlığını da artık omuzlarında hissetmeyeceksin. Çünkü sabırla ilerlediğinde, 2026’ya güçlü bir giriş yapabileceğini artık biliyorsun. Hadi artık gerçek yeteneklerini göster ve hak ettiğin zirvede yerini al bugün!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ile Satürn karesi hayallerle gerçekleri yüzleştiriyor... Haliyle ilişkilerde belirsizliklerin yerini net sınırlar alıyor. İlişkide denge aradığın bir dönem başlıyor böylece. Her şeyin yerli yerine oturması için ise partnerinle gerçekleri konuşmak isteyebilirsin. Belki de istediğin hayatı sana vadetmiyorsa, ayrılığı bile düşünmelisin. Zira sen mutluluğu hak ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…