Sevgili Balık, bugün aşk hayatında yaşanacak olan bazı önemli değişikliklere odaklanacağız. Zira bugün gökyüzünde Merkür ile Satürn'ün karesi oluşuyor ve bu durum, hayallerinle gerçeklerini bir araya getiriyor. Bu durum, ilişkinde belirsiz olan noktaların yerini net sınırların almasına neden olacak.

Yani, ilişkinde denge aradığın bir dönem başlıyor. İlişkindeki tüm belirsizliklerin yerini netlik alacak ve her şeyin yerli yerine oturması için partnerinle gerçekleri konuşma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu dönemde, belki de ilişkin sana istediğin hayatı sunmuyorsa, ayrılığı bile düşünmen gerekebilir. Unutma ki mutluluğu hak ediyorsun ve hayatında seni mutlu etmeyen hiçbir şeye yer vermek zorunda değilsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…