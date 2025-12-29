onedio
30 Aralık Salı Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
30 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

29.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Aralık Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları



Sevgili Balık, bugün gökyüzü sana sağlığın konusunda biraz daha özenli olmanı hatırlatıyor. Evrendeki enerjiler, özellikle kemiklerin, dişlerin ve genel duruşunla ilgili konulara dikkatini çekiyor. Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı ise sana 'ihmal ettiğin konuları düzene sokmanın' vaktinin geldiğini fısıldıyor adeta! 

Tam da bu noktada, belki de artık günlük rutinine küçük ama düzenli bakım alışkanlıkları eklemeyi düşünebilirsin. Belki biraz daha fazla su içmek, belki de dişlerini fırçalarken biraz daha zaman ayırmak ya da dişçi kontrolü için randevu almak iyi bir başlangıç olabilir. Bedenini güçlendirmek ve şifalandırmak için ise duruş bozukluklarının üzerine eğilerek harekete geçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

