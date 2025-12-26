Sevgili Balık, bugün seni sakinlik, müzik ve suyun huzur verici kollarına bırakıyoruz. Bugünün enerjisi, seni bu üç elementin birleştiği yerlere çekiyor. Ruhunun derinliklerinde bir yerlerde, suyun hafif dalgalanışını, bir müziğin ritmini ve sakinliğin dinginliğini arıyor olabilirsin.

Su, müzik ve sakinlik... Hangisi varsa, bedenin adeta bir pusula gibi ona yönelmek istiyor. Belki bir deniz kenarı, belki bir müzik festivali ya da belki de sessizliğin hakim olduğu bir orman... Kim bilir? Bugün nereye gidersen git, ruhun orada huzur bulacak.

Şunu da unutma ki, bugün ruhun dinlendikçe bedenin de hafifliyor. Yani, bugün kendine biraz zaman ayırıp ruhunu dinlendirmen, bedenini de rahatlatacak. Kendini daha hafif, daha enerjik hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…