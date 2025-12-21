onedio
22 Aralık Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
22 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Aralık Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter, şifacı Chiron ile kare açı yaparak enerjisi belirliyor. Bu kozmik etkileşim, 'aşırı yüklenme' konusunu gündemime taşıyor. Bu durum, özellikle kaslarında, başında ve boyun bölgende gerilimin artmasına neden olabilir.

Yani bugün, kendini daha fazla zorlamamaya özen göstermelisin. Enerjini dikkatlice yönet ve gereksiz yere kendini yıpratmaktan kaçın. Zira bu enerji dalgası, bedeninin hassas bölgelerinde gerginlik yaratabilir. Bu gerginliği hafifletmek içinse tempoyu biraz düşürmek faydalı olacaktır. Artık kendine daha fazla özen göstermen gerektiğini biliyorsun! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
