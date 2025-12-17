onedio
18 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

17.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Aralık Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olabilir. Hormonlarının biraz daha dalgalı olabileceğini ve bağışıklık sisteminin de daha hassas olabileceğini unutma. Bu nedenle, kendini yorgun hissettiğinde hemen enerji içeceğine sarılmak yerine, biraz dinlenmeye ve vücuduna iyi bakmaya özen göstermelisin.

Bir süredir göz ardı ettiğin, belki de unuttuğun bir konu bugün tekrar gündemine gelebilir. Belki de bir süredir üzerine gitmediğin bir iş, belki de bir süredir ihmal ettiğin bir arkadaş... Kim bilir? Ancak unutma, bugün vücudunu dinlemek ve ona iyi bakmak senin için en iyisi olacak. Kendine biraz zaman ayır, belki biraz meditasyon yap, belki de biraz yürüyüşe çık. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

