Sevgili Balık, bugün senin için oldukça ilginç ve heyecan verici olacak gibi görünüyor. İş hayatında, olağanüstü sezgilerinle öne çıkıyorsun ve bu, sana büyük bir avantaj sağlıyor. İçgüdülerin adeta gözlerinle göremediğin, kulaklarınla duyamadığın şeyleri sana fısıldıyor... Bu, duygusal zekanın en üst seviyede çalıştığını gösterir.

Şimdi yaratıcı işler, sanatsal projeler, manevi çalışmalar ve yardım temalı konular, adeta seni çağırıyor. Artık hayatının kontrolünü eline almanın zamanı geldi. Gökyüzünden aldığın güç ile kalbin sana yol göstermeye hazır... Tabii bu süreçte hislerine güvenmek kadar analitik verilere ve uzman görüşlerine de kulak vermelisin. Belki de zihnini meşgul eden yatırım süreci için güvendiğin bir kişiden destek almalısın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise romantizm ve ruhsal derinlik en üst seviyeye ulaşıyor. Partnerinle paylaştığın duygusal bir sır, bir hayal ya da manevi bir paylaşım, ilişkinin yönünü tamamen değiştirebilir. Aşkta koşulsuz kabulü, ruh eşini ve ilahi aşkı aradığın bu dönemde, partnerinin ya da flörtünün paylaşımlarına verdiği tepki şehvetli bir aşkın habercisi olacak. Hadi izin ver, sevilmenin güzelliği seni sarsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…