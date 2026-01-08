onedio
Haberler
Yaşam
Senin Ağzın Yüzde Kaç Sağlıklı?

etiket Senin Ağzın Yüzde Kaç Sağlıklı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
08.01.2026 - 22:55

Ağız sağlığı deyince çoğumuz “Dişlerimi fırçalıyorum ya, fazlasına gerek yok.” diye düşünüyoruz ama iş o kadar basit değil. Diş fırçalamak sadece başlangıç. Diş ipi, gargara, beslenme ve hatta su içme alışkanlıkları bile tabloyu değiştiriyor.

Senin tablon ne durumda?

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Yedek fırça başlığını ne kadar sürede bir değiştiriyorsun?

4. Diş ipi benim için…

5. Dişi fırçaladıktan sonra ağzını nasıl duruluyorsun?

6. Dürüst ol: Diş hekimi kontrolüne gitmeden önce ağız sağlığına daha çok özen gösteriyor musun?

7. Diş fırçalama süreni ölçsen kaç saniye olurdu?

8. Kahve ve gazlı içeceklerle aran nasıl?

9. Son olarak şunu soralım: Diş etlerin fırçalarken kanıyor mu?

Ağız sağlığın sıfıra yakın...

Bakım alışkanlıklarını biraz boşlamışsın demek... Dişlerini fırçalamayı hatırlıyorsun ama iş sadece fırçalamakla bitmiyor. Diş ipi, düzenli gargara ve fırça başlığını zamanında değiştirmek büyük fark yaratır. Limon ve karbonat gibi hızlı çözümlerden uzak dur, çünkü iyilikten çok zarar getiriyorlar. Oral-B iO Şarjlı Diş Fırçası ve Oral-B Yoğun Beyazlık Diş Macunu ikilisini kullanarak ağız sağlığı yüzdesini kolaylıkla artırabilirsin. Günde en az 2 kez fırçalamak şartıyla! iO fırçanın akıllı basınç sensörü sayesinde hem diş etlerini korur hem de 2 dakikalık zamanlayıcı ile doğru sürede fırçalama alışkanlığı kazanırsın.

%30 çıktı ama iyimser davrandık...

Bazı şeyleri doğru yapıyorsun ama eksikler kendini belli ediyor. 😬 Fırçalama süresi, diş ipi ya da gargarayı atlamak küçük detaylar gibi görünse de toplamda büyük etki yapıyor. Bu sonuç aslında seni biraz daha dikkatli olmaya çağırıyor. Oral-B iO Şarjlı Diş Fırçası ve Oral-B Yoğun Beyazlık Diş Macunu ikilisini kullanarak ağız sağlığı yüzdesini kolaylıkla artırabilirsin. iO Şarjlı Diş Fırçası, manuel fırçaya göre daha fazla plak giderimi sağlayarak ve 2 dakikalık zamanlayıcı ile doğru sürede fırçalamana yardımcı olarak bu hedefe ulaşmanı kolaylaştırır. Günde en az 2 kez fırçalamak şartıyla! Ufak düzenlemelerle kısa zamanda %70’lere çıkman çok kolay olacak!

%70 sağlıklı diyebiliriz!

Gayet iyi gidiyorsun! 👏 Sadece küçük dokunuşlar eksik. Belki fırçalama süresi, belki de diş fırçası başlığını yenilemeyi aksatmak gibi. Bu düzende devam edip birkaç alışkanlığı daha oturtursan bembeyaz ve güçlü dişler sende kalıcı olacak. Tabii çok daha iyi olması için bir önerimiz olacak: Oral-B iO Şarjlı Diş Fırçası ve Oral-B Yoğun Beyazlık Diş Macunu ikilisini kullanarak ağız sağlığı yüzdesini kolaylıkla artırabilirsin. iO Fırça, manuel fırçaya göre daha fazla plak giderimi sağlayarak ve 2 dakikalık zamanlayıcısı ile tam sürede fırçalamanı garanti altına alarak fark yaratır. Günde en az 2 kez fırçalamak şartıyla!

Yüzde yüz sağlıklı!

Tebrikler! Ağız bakımına verdiğin özen net bir şekilde fark ediliyor. Doğru ürünleri seçmişsin, dişlerini düzenli fırçalıyorsun ve belli ki diş hekimiyle aranı da iyi tutuyorsun. Bu bilinçte devam edersen hem diş beyazlığını korursun hem de ağız sağlığın uzun yıllar sorunsuz gider. Ağız sağlığının yüzde yüz sağlıklı oluşunu devam ettirmen için Oral-B iO Şarjlı Diş Fırçası ve Oral-B Yoğun Beyazlık Diş Macunu ikilisini kullanabilirsin! iO fırçanın akıllı basınç sensörü hassas diş etlerini korurken, 2 dakikalık zamanlayıcı ile fırçalama disiplinini sürdürmene yardımcı olur. Günde en az 2 kez fırçalamak şartıyla! Sadece ağzın değil, gülüşün de yüzde yüz sağlıklı olacak! 😁

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
