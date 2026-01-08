Senin Ağzın Yüzde Kaç Sağlıklı?

Bazı şeyleri doğru yapıyorsun ama eksikler kendini belli ediyor. 😬 Fırçalama süresi, diş ipi ya da gargarayı atlamak küçük detaylar gibi görünse de toplamda büyük etki yapıyor. Bu sonuç aslında seni biraz daha dikkatli olmaya çağırıyor. Oral-B iO Şarjlı Diş Fırçası ve Oral-B Yoğun Beyazlık Diş Macunu ikilisini kullanarak ağız sağlığı yüzdesini kolaylıkla artırabilirsin. iO Şarjlı Diş Fırçası, manuel fırçaya göre daha fazla plak giderimi sağlayarak ve 2 dakikalık zamanlayıcı ile doğru sürede fırçalamana yardımcı olarak bu hedefe ulaşmanı kolaylaştırır. Günde en az 2 kez fırçalamak şartıyla! Ufak düzenlemelerle kısa zamanda %70’lere çıkman çok kolay olacak!