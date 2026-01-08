Senin Ağzın Yüzde Kaç Sağlıklı?
Ağız sağlığı deyince çoğumuz “Dişlerimi fırçalıyorum ya, fazlasına gerek yok.” diye düşünüyoruz ama iş o kadar basit değil. Diş fırçalamak sadece başlangıç. Diş ipi, gargara, beslenme ve hatta su içme alışkanlıkları bile tabloyu değiştiriyor.
Senin tablon ne durumda?
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Yedek fırça başlığını ne kadar sürede bir değiştiriyorsun?
4. Diş ipi benim için…
5. Dişi fırçaladıktan sonra ağzını nasıl duruluyorsun?
6. Dürüst ol: Diş hekimi kontrolüne gitmeden önce ağız sağlığına daha çok özen gösteriyor musun?
7. Diş fırçalama süreni ölçsen kaç saniye olurdu?
8. Kahve ve gazlı içeceklerle aran nasıl?
9. Son olarak şunu soralım: Diş etlerin fırçalarken kanıyor mu?
Ağız sağlığın sıfıra yakın...
%30 çıktı ama iyimser davrandık...
%70 sağlıklı diyebiliriz!
Yüzde yüz sağlıklı!
