Sevgili Balık, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle beraber kariyer ve toplumsal itibarını ilgilendiren alanlarında hareketlilik başlıyor. İş yerindeki üst düzey yetkililerle veya etkileyici kişiliklerle yapacağın görüşmelerde, iyimser ve vizyoner bir dil kullanmanın başarıya giden yolda sana yardımcı olacağını unutma. Kariyerinle ilgili büyük bir hedefin gerçekleşmesi için bir planlama veya eğitim sürecine girmen de gündemde olabilir.

Halkla ilişkiler, yayıncılık veya eğitim sektöründe çalışıyorsan, bu geçişin sana büyük fırsatlar sunabileceğini belirtmek isteriz. Finansal açıdan, kariyer hedeflerine ulaşmak için ek eğitim veya sertifikalara yatırım yapmayı düşünebilirsin. Bu dönemde alacağın kararlar ve eğitimler ise uzun vadede mesleki itibarını güçlendirecek nitelikte olacaktır.

Gelelim aşka! Merkür'ün Yay burcuna geçişi, ilişkinin toplum içindeki görünürlüğü veya partnerinin kariyeriyle ilgili konuları gündeme getirebilir. Birlikte dış dünyaya karışma arzun artabilir. Tabii bu noktada partnerinin ailesi ve arkadaşları ile tanışmak da isteyebilirsin. Ancak bu konuda taleplerine rağmen atılmayan adım, ilişkinin bitmesine neden olabilir. Öte yandan eğer bekarsan, iş hayatında saygı duyduğun ve sana ilham veren, yüksek statülü biriyle yakınlaşman olası. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…