Sevgili Balık, bugün evrenin sana sunduğu enerjiyi kullanarak kendine biraz daha odaklanmaya ne dersin? Gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür, Neptün ile üçgen açı yaparak iç sesini daha yüksek sesle duymanı sağlıyor. Bu enerji, senin için yeni kararlar almanın ve geleceğe yönelik planlar yapmanın tam zamanı olduğunu işaret ediyor.

Üstelik sadece iş hayatında değişiklik yapmakla kalmamalısın. Dış görünüşünü değiştirmenin ve yeni bir hobi edinmenin de tam sırası. Yıl bitmeden, kendini yenileme ve dönüşüm sürecine girmen için mükemmel bir fırsat yakalayacaksın. Kendi yolunu çizmeye, öncü adımlar atmaya ve kendin için en iyi olanı seçmeye artık hazırsın! Sadece harekete geçmen yeterli olacaktır!

Gelelim aşka! Aşk hayatında da senin için heyecan verici gelişmeler söz konusu. İlişkinin başrolünde olduğunu unutma. Çünkü bugün partnerin, üzerindeki etkini daha da derinden hissedecek. Şimdi kendine yatırım yapmanın tam sırası. Zira, Merkür ve Neptün'ün uyumlu açısından güç alırken, rüyalarını gerçekleştirme fırsatı bulabilirsin. Bu enerjiyi kullanarak romantizmin gücünü ortaya çıkarabilir ve ilişkini daha da güçlendirebilirsin. Bugün, kendini sevmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…