Sevgili Balık, yeni bir haftaya başlarken, duygusal yanını bir kenara bırakıp profesyonel çizgini belirginleştirmen gerekebilir bugün! Zira kariyer hedeflerini belirlerken, ayaklarının yere sağlam bastığından emin olman her zamankinden önemli hale gelebilir. Risk almayı sevsen de, bugün riskleri abartmamak ve gerçekçi adımlar atmak daha doğru olacak. Güvenli ve istikrarlı bir ilerleyiş, bugün ruh haline en uygun olanı bulmanı sağlayacak.

Düzenini korumak ve mevcut işini daha da sağlamlaştırmak için çabalamalısın bugün. Farklılık arayışı içinde olabilirsin ancak içgüdülerin seni durduruyorsa, ısrar etmemelisin. Zamanlamanın doğru olmadığını hissediyor ve sabit kalmayı tercih ediyorsan, bu doğrudur. Zaten bu durum, bugünün enerjisiyle tamamen uyumlu ve seni koruyor.

Gelelim aşka! Bugün aşk hayatında biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Duygularının yoğunlaşması, seni toksik bir bağa sürükleyebilir. Eğer seni yoran bir ilişkin varsa, bugün ayrılık fikrinin zihninde belirdiğini görebilirsin. Bu, sağlıklı bir farkındalık ve belki de gereken bir adım olabilir. Yıl bitmeden bu adımı atmayı düşünmeli ve üzerindeki yüklerden kurtularak yeni yıla doğru emin adımlarla ilerlemelisin. Artık onu sırtında taşımaktan vazgeçme zamanı gelmedi mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…