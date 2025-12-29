Putin’in Konutuna İHA Saldırısı: Ukrayna Kabul Etmedi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesinde bulunan konutuna Ukrayna tarafından İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Lavrov, saldırıda kullanılan 91 İHA’nın düşürüldüğünü söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmî konutuna saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için ABD öncülüğünde çalışmalar devam ederken, endişe edici bir olay yaşandı.
Ukrayna ise İHA saldırısı iddialarını kabul etmedi.
