Putin’in Konutuna İHA Saldırısı: Ukrayna Kabul Etmedi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2025 - 21:37

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesinde bulunan konutuna Ukrayna tarafından İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Lavrov, saldırıda kullanılan 91 İHA’nın düşürüldüğünü söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmî konutuna saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için ABD öncülüğünde çalışmalar devam ederken, endişe edici bir olay yaşandı.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın “devlet terörüne” başvurduğunu vurgulayarak,

Kiev rejimi, 28 Aralık’ı 29 Aralık’a bağlayan gecede, 91 İHA’yla Rusya Devlet Başkanı’nın Novgorod bölgesindeki resmî konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı.” ifadelerini kullandı. Lavrov, tüm İHA’ların imha edildiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna ise İHA saldırısı iddialarını kabul etmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’nın iddialarını reddetti.

Zelenskiy, Putin’in Novgorod bölgesindeki resmî konutuna yönelik İHA saldırı girişimine ilişkin Rusya’dan yapılan açıklamayı değerlendirdi.

Rusya’nın amacının, Ukrayna tarafının ABD Başkanı Donald Trump ile yürüttüğü barış görüşmelerini olumsuz etkilemek olduğunu kaydeden Zelenskiy,

“Rusya’dan şimdi çok tehlikeli açıklamalar geldi. Bunlar, Başkan Trump’ın ekibiyle ortak çalışmalarımızın tüm kazanımlarını açık bir şekilde sekteye uğratmayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek,

“Ruslar, Ukrayna’ya ve özellikle Kiev’e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmaktan kaçınmak amacıyla, bir Rus diktatörünün konutuna yönelik sözde bir saldırı hakkında açıkça sahte bir hikâye uydurdular.” açıklamasını yaptı.

Rus ordusunun daha önce Kiev’de Ukrayna Başbakanlık binasına saldırı düzenlediğini hatırlatan Zelenskiy,

“Ukrayna, diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise her zaman bu tür adımları atıyor.” yorumunda bulundu.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
