Putin’in Konutuna İHA Saldırısı: Ukrayna Kabul Etmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’nın iddialarını reddetti.

Zelenskiy, Putin’in Novgorod bölgesindeki resmî konutuna yönelik İHA saldırı girişimine ilişkin Rusya’dan yapılan açıklamayı değerlendirdi.

Rusya’nın amacının, Ukrayna tarafının ABD Başkanı Donald Trump ile yürüttüğü barış görüşmelerini olumsuz etkilemek olduğunu kaydeden Zelenskiy,

“Rusya’dan şimdi çok tehlikeli açıklamalar geldi. Bunlar, Başkan Trump’ın ekibiyle ortak çalışmalarımızın tüm kazanımlarını açık bir şekilde sekteye uğratmayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek,

“Ruslar, Ukrayna’ya ve özellikle Kiev’e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmaktan kaçınmak amacıyla, bir Rus diktatörünün konutuna yönelik sözde bir saldırı hakkında açıkça sahte bir hikâye uydurdular.” açıklamasını yaptı.

Rus ordusunun daha önce Kiev’de Ukrayna Başbakanlık binasına saldırı düzenlediğini hatırlatan Zelenskiy,

“Ukrayna, diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise her zaman bu tür adımları atıyor.” yorumunda bulundu.