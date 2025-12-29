Türkiye Kar Teslim: Yarın 7 İlde Okullar Tatil Edildi

Türkiye’de birçok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün bazı kentlerde okullar tatil edilmişti. Mardin, Karabük, Siirt, Batman, Bolu, Şırnak ve Diyarbakır’da 30 Aralık Salı günü de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca bu kentlerde hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.