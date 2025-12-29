Türkiye Kar Teslim: Yarın 7 İlde Okullar Tatil Edildi
Türkiye’de birçok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün bazı kentlerde okullar tatil edilmişti. Mardin, Karabük, Siirt, Batman, Bolu, Şırnak ve Diyarbakır’da 30 Aralık Salı günü de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca bu kentlerde hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de uzun zamandır beklenen kar yağışları haftanın ilk günü itibarıyla etkisini hissettirmeye başlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın