onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye Kar Teslim: Yarın 7 İlde Okullar Tatil Edildi

Türkiye Kar Teslim: Yarın 7 İlde Okullar Tatil Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2025 - 18:45

Türkiye’de birçok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün bazı kentlerde okullar tatil edilmişti. Mardin, Karabük, Siirt, Batman, Bolu, Şırnak ve Diyarbakır’da 30 Aralık Salı günü de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca bu kentlerde hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de uzun zamandır beklenen kar yağışları haftanın ilk günü itibarıyla etkisini hissettirmeye başlandı.

Türkiye’de uzun zamandır beklenen kar yağışları haftanın ilk günü itibarıyla etkisini hissettirmeye başlandı.

Yarın da hava sıcaklıkları bazı bölgelerde sıfırın altında eksi değerlere inecek ve yoğun kar yağışı yaşanacak. Kar yağışı ile birlikte don ve buzlanma da hayatı olumsuz etkileyecek.

Beklenen kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Salı günü 7 kentte eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

Kar tatili olan iller:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın