Resmi Olarak Açıklandı: Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2025 - 17:25

Hamas’ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın simge isimlerinden biri olmuştu. Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, sözcüleri Ebu Ubeyde’nin şehit olduğu açıklandı.

Binlerce insanın öldüğü Gazze’de İsrail’e karşı silahlı direnişin önderlerinden biri olan Ebu Ubeyde’nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ebu Ubeyde, daima yüzünü kapatarak İsrail karşıtı sert konuşmalar yapmasıyla biliniyordu. İsrail de geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamada, Ebu Ubeyde’nin hava saldırısında öldüğünü iddia etmişti.

Ebu Ubeyde, 2005 yılından beri İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcülüğünü yapıyordu.

Yapılan paylaşım

İsmail Kahraman
