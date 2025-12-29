onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yargıtay’dan Narin Güran Kararı: Nevzat Bahtiyar Yeniden Yargılanacak!

Yargıtay’dan Narin Güran Kararı: Nevzat Bahtiyar Yeniden Yargılanacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.12.2025 - 15:17 Son Güncelleme: 29.12.2025 - 15:40

Narin Güran cinayetinde amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise öldürmeye yardım etmek suçundan yargılanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anne, amca ve ağabeyin cezaları onandı, Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak!

Anne, amca ve ağabeyin cezaları onandı, Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak!

Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında çuvala koyulan cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat bahtiyar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın istinaf incelemesi, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yapılırken cezalar hukuka uygun bulundu. Dosya Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin cinayetine ilişkin ilgili ceza dairesine tebliğname yazarak kararların onanmasını istedi. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi de Narin davasında son karar için dosyayı incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerin ardından Yargıtay kararını verdi. Narin Güran cinayetinde amca, anne ve ağabey hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise 'öldürmeye yardım etmek' suçundan yeniden yargılanacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın