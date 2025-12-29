Özel Okullara 'Hayalet Sınıf' Baskını: 48 Özel Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sistemindeki en büyük sorunlardan biri haline gelen ve halk arasında 'hayalet sınıf' olarak bilinen usulsüzlüğe karşı yürüttüğü geniş çaplı soruşturmanın sonuçlarını eyleme döktü. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için kağıt üzerinde okulda görünüp fiilen derslere katılmamalarına zemin hazırlayan 48 özel okulun çalışma ruhsatı tamamen iptal edildi. Kapatma kararlarının yanı sıra, kuralları ihlal ettiği belirlenen çok sayıda özel okula kesilen idari para cezalarının toplamı ise 300 milyon lirayı buldu.

Bakanlık müfettişlerinin titizlikle yürüttüğü incelemelerde, söz konusu kurumların açık liseye geçiş şartlarını taşımayan öğrencileri yasa dışı yollarla idare ettikleri belirlendi. Raporlara yansıyan detaylara göre; bu okullarda öğrencilerin derslere hiç uğramadığı halde yoklamada var gösterildiği, girilmeyen sınavlar için sahte notların sisteme işlendiği ve devamsızlık kayıtlarının sümen altı edildiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca bazı kayıt işlemlerinde sunulan denklik belgelerinin Bakanlık sisteminde karşılığının bulunmadığı da tespit edilen ihlaller arasında yer aldı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde işlem yapan Bakanlık, 'hayalet sınıf' kurarak mevzuatı sistematik şekilde deldiği anlaşılan okulların ruhsatlarını doğrudan iptal etme yoluna gitti. Yasaya göre, bu suçu işleyen kurumlara önce iki kez para cezası uygulanıyor, ihlalin üçüncü kez tekrarlanması halinde ise okulun kapatılmasına karar veriliyor. 2025 yılı denetimlerinde ceza alan okulların aynı hatayı tekrarlamaları durumunda, onların da ruhsatlarının iptal edileceği belirtildi. Bakanlık yetkilileri, eğitim süreçlerinin şeffaflığını korumak adına bu tür illegal yapılanmalara karşı denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız süreceğini vurguladı.