Özel Okullara 'Hayalet Sınıf' Baskını: 48 Özel Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.12.2025 - 14:43

Milli Eğitim Bakanlığı, kağıt üzerinde var olan ancak ders işlenmeyen 'hayalet sınıf' uygulamasına göz açtırmadı. Yapılan sıkı denetimler sonucunda usulsüzlük yaptığı belirlenen 48 özel okul kapatılırken, birçok kuruma toplamda 300 milyon lirayı bulan rekor ceza kesildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sistemindeki en büyük sorunlardan biri haline gelen ve halk arasında 'hayalet sınıf' olarak bilinen usulsüzlüğe karşı yürüttüğü geniş çaplı soruşturmanın sonuçlarını eyleme döktü. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için kağıt üzerinde okulda görünüp fiilen derslere katılmamalarına zemin hazırlayan 48 özel okulun çalışma ruhsatı tamamen iptal edildi. Kapatma kararlarının yanı sıra, kuralları ihlal ettiği belirlenen çok sayıda özel okula kesilen idari para cezalarının toplamı ise 300 milyon lirayı buldu.

Bakanlık müfettişlerinin titizlikle yürüttüğü incelemelerde, söz konusu kurumların açık liseye geçiş şartlarını taşımayan öğrencileri yasa dışı yollarla idare ettikleri belirlendi. Raporlara yansıyan detaylara göre; bu okullarda öğrencilerin derslere hiç uğramadığı halde yoklamada var gösterildiği, girilmeyen sınavlar için sahte notların sisteme işlendiği ve devamsızlık kayıtlarının sümen altı edildiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca bazı kayıt işlemlerinde sunulan denklik belgelerinin Bakanlık sisteminde karşılığının bulunmadığı da tespit edilen ihlaller arasında yer aldı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde işlem yapan Bakanlık, 'hayalet sınıf' kurarak mevzuatı sistematik şekilde deldiği anlaşılan okulların ruhsatlarını doğrudan iptal etme yoluna gitti. Yasaya göre, bu suçu işleyen kurumlara önce iki kez para cezası uygulanıyor, ihlalin üçüncü kez tekrarlanması halinde ise okulun kapatılmasına karar veriliyor. 2025 yılı denetimlerinde ceza alan okulların aynı hatayı tekrarlamaları durumunda, onların da ruhsatlarının iptal edileceği belirtildi. Bakanlık yetkilileri, eğitim süreçlerinin şeffaflığını korumak adına bu tür illegal yapılanmalara karşı denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız süreceğini vurguladı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
