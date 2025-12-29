Özel Okullara 'Hayalet Sınıf' Baskını: 48 Özel Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Milli Eğitim Bakanlığı, kağıt üzerinde var olan ancak ders işlenmeyen 'hayalet sınıf' uygulamasına göz açtırmadı. Yapılan sıkı denetimler sonucunda usulsüzlük yaptığı belirlenen 48 özel okul kapatılırken, birçok kuruma toplamda 300 milyon lirayı bulan rekor ceza kesildi.
