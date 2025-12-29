onedio
Emeklilik Planı Yapanlar Mutlaka Hesap Yapsın! 2026’da Değişen SGK, Prim, Borçlanma Tutarları

Emeklilik Planı Yapanlar Mutlaka Hesap Yapsın! 2026'da Değişen SGK, Prim, Borçlanma Tutarları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.12.2025 - 14:14

Emekli olacaklar dikkat! Milyonlarca emekli Ocak 2026'da maaşlarının en kadar olacağını merak ediyor. Ancak maaşlara yapılacak zam pek çok kalemi de etkileyecek. 2026’da SGK, prim, borçlanma tutarları gibi pek çok kalemde artış meydana gelecek. Pek, yeni ücretler ne olacak?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SGK, prim, borçlanma tutarlarının 2026'da ne olacağını paylaştı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SGK, prim, borçlanma tutarlarının 2026'da ne olacağını paylaştı.
2026'da emekli maaşlarıyla birlikte pek çok kalemde artış meydana gelecek. SGK, prim ve borçlanma tutarları olmak üzere pek çok ödemenin 2026'da ne kadar olacağı merak edilenler arasında. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından bir paylaşım yaptı. Erdursun, 2026'da geçerli olacak yeni ücretleri paylaştı.

2026'da geçerli olacak yeni fiyatlar şöyle👇🏻

2026'da geçerli olacak yeni fiyatlar şöyle👇🏻

'2026 Bağ-Kur primi

🔹 Aylık: 11.808 TL

🔹 5 puan teşvikli: 10.156 TL

🔹 İsteğe bağlı: 10.899 TL

Emeklilik planı yapanlar mutlaka hesap yapsın.

İsteğe bağlı sigorta 2026

➡️ 10.899 TL / ay

Dikkat ⚠️

İsteğe bağlı ödeyenler Bağ-Kur sayılır, SSK’ya geçiş için son 1261 gün kuralı unutulmamalı.

3️⃣ Askerlik borçlanması 2026

⚠️ Askerlik borçlanması 2026’da ciddi arttı

🔹 Günlük: 495,45 TL

🔹 18 ay (540 gün): 267.543 TL

31/12/2025’e kadar yapanlar çok daha avantajlı olacak

4️⃣ Borçlanma uyarısı

📌 Borçlanmayı erteleyen kaybediyor

2025’te 540 gün askerlik borçlanması

➡️ 149.791 TL

2026’da

➡️ 267.543 TL

Aradaki fark: 100 bin TL'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
