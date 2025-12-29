Emeklilik Planı Yapanlar Mutlaka Hesap Yapsın! 2026’da Değişen SGK, Prim, Borçlanma Tutarları

Emekli olacaklar dikkat! Milyonlarca emekli Ocak 2026'da maaşlarının en kadar olacağını merak ediyor. Ancak maaşlara yapılacak zam pek çok kalemi de etkileyecek. 2026’da SGK, prim, borçlanma tutarları gibi pek çok kalemde artış meydana gelecek. Pek, yeni ücretler ne olacak?